Un 2022 di eventi a tutto ciclismo in Campania per il Team Black Panthers

L’attività del Team Black Panthers di Torre del Greco è in continuo crescendo di anno in anno e il lavoro continua a dare i suoi frutti anche per questo 2022.

Un ventaglio di eventi per sottolineare le capacita, la competenza e l‘impegno dell’Asd Black Panthers anima da sempre delle gare che hanno come centro nevralgico Torre del Greco oltre a spingersi in altre zone della Campania dove non si è mai affievolita la passione per le due ruote.

In ordine di importanza la conferma della Granfondo Campania il 18 settembre che festeggia il quarto anno di vita e addirittura non si è fermata dopo il lockdown.

La granfondo è stata pensata per unire persone, atleti e sportivi e visto il successo ottenuto negli anni precedenti ha ormai assunto una posizione di rilievo nel panorama extra-regionale e nazionale anche grazie all’abbinamento con il neonato circuito Campania Felix sotto l’egida del comitato regionale FCI Campania. La location che fungerà da cuore pulsante sarà il centro commerciale Vulcano Buono con la sua posizione strategica al centro della Campania che accoglierà gli atleti e i rispettivi accompagnatori oltre allo sviluppo dell’intero percorso che misura 120 chilometri con un giro in senso orario tra le montagne del Parco del Partenio.

Il mese di maggio si presenta denso di attività a cominciare dalla tappa del Giro della Campania in Rosa donne open con la frazione del 21 maggio da Grumo Nevano a Montefalcione che mette in palio il Memorial Raffaele Belardo: 105 chilometri ricchi di saliscendi per una tappa che vede il Team Black Panthers di Francesco Vitiello cooperare in sinergia con il comitato locale presieduto da Gianluca D’Errico.

A livello amatoriale sabato 28 maggio da non perdere l’appuntamento sulle strade di Poggiomarino con il Trofeo Ciclistico SL2 in memoria di Ammaturo Donato e poi una perla di fine stagione: lo svolgimento del Campionato Italiano di Cronoscalata al Vesuvio tra Torre del Greco ed Ercolano a fronte della recente assegnazione del titolo dalla Federazione Ciclistica Italiana ripercorrendo la stessa ascesa che ha scritto per due volte la storia del Giro d’Italia (1990 con Bugno e 2009 con Denis Menchov). Le maglie tricolori della cronoscalata verranno assegnate solo alle categorie amatoriali.

Ad aiutare in questa impresa tanti partner appassionati, ma in particolare i prestigiosi main-sponsors Fratelli Balsamo Ambiente e Servizi e Faiella Nicola Servizi Ambientali che hanno confermato il loro appoggio.