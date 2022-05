Iscrizioni agli sgoccioli per la terza edizione della XCO Monti di Eboli

Torna alla ribalta del fuoristrada regionale campano la Rampikevoli Mtb che domenica 15 maggio ripropone all’attenzione degli amanti delle ruote grasse una nuova edizione contrassegnata dal numero tre della XCO Monti di Eboli.

Uno spettacolo da non perdere, adrenalinico per chi partecipa in sella alle due ruote e avvincente agli occhi del neofita della mountain bike per merito del sodalizio ebolitano presieduto da Michele Senatore: “Quest’idea è nata dopo poco la nascita della nostra associazione, però sapevamo di essere ancora inesperti e ci potevano essere delle lacune, però abbiamo dato il massimo tirando su un’ottima riuscita, in più abbiamo abbinato allo sport un programma di inclusione con i ragazzi della Comunità Emmanuel che sta avendo ottimi risultati”.

All’interno della Comunità Emmanuel (ritrovo alle 7:00 e partenza alle 9:15) sono stati tirati a lucido due distinti percorsi a seconda delle categorie. Quello principale misura 4,8 chilometri con un dislivello di 160 metri a giro riservato a tutte le categorie amatoriali e agonistiche superiori (juniores, under 23 ed élite). Circuito ridotto a 3,4 chilometri ed un dislivello di 110 metri a giro solo per esordienti e allievi uomini e donne.

Sono queste le ultime ore per perfezionare le proprie adesioni entro il 12 maggio a questo link https://mtbonline.it/Evento/2065-xco-monti-di-eboli per non perdere l’occasione di partecipare al quarto appuntamento del circuito X-Country.