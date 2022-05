Con il termine ‘finanza personale’ si intende la gestione delle risorse economiche di un individuo o di una famiglia: in sostanza il modo in cui si vanno a utilizzare e investire i propri soldi oltre che a gestire le proprie risorse. La gestione del proprio denaro comprende le entrate fisse, la definizione di un budget per decidere in che modo spendere i propri soldi.

Con la finanza personale si va oggi ad avere il controllo delle proprie finanze. Un fattore che riguarda anche il campo degli investimenti che oggi si muove sempre più attraverso il web, sulle piattaforme multimediali. Gli investimenti online riguardano diversi aspetti, soprattutto le valute estere (in questo caso si parla di broker di forex), le criptovalute (oggi tra gli asset più ricercati sul mercato), le azioni e le materie prime.

Quale che sia l’asset sul quale si sceglie di investire, quello che conta è il metodo oltre che la filosofia: fare tutto in autonomia gestendo il proprio denaro in modo autonomo, con tutti i vantaggi ed i rischi del caso ovviamente.









Le opportunità del trading online

Secondo i dati e le statistiche sono sempre di più gli investitori che decidono di gestire le proprie finanze in modo autonomo ricorrendo proprio alle piattaforme di trading online. si parla di una cifra complessiva di soldi gestiti direttamente online che supera i 2 milioni di euro. Ecco perché le piattaforme di trading virtuali sono aumentare in modo esponenziale.

Un numero cospicuo all’interno del quale si possono trovare sia soggetti che operano nei limiti della legge che piattaforme di trading non regolamentate. Queste ultime sono ovviamente da evitare in quanto espongono a rischi il capitale investito. Il fatto di poter investire i propri soldi anche su asset importanti semplicemente collegandosi ad una piattaforma online è stata la chiave del successo del trading.

Investire in autonomia come si diceva significa gestire i propri soldi in modo autonomo, senza quindi dover ricorrere all’intermediazione di soggetti terzi. Prima di iniziare è bene sviluppare una conoscenza approfondita di quelli che sono gli strumenti sui quali è possibile investire e, quindi, dei meccanismi che regolano il funzionamento di quegli specifici mercati.

Italia e investimenti nel trading

Un approccio che sta acquisendo sempre più adepti anche nel nostro paese: secondo un sondaggio recente realizzato da Broker Notes, il dato di chi investe seguendo questa strada cresce nel nostro paese, andando a riguardare soprattutto gli uomini. Le donne investono meno ma, sempre secondo questo studio, sarebbero più abili degli uomini.

In sostanza il trading online e il conseguente ricorso alle piattaforme online di investimento rappresenta una soluzione sempre più praticata per la finanza personale, quindi per gestire le proprie finanze (personali e familiari) oltre che per investire i propri soldi sui mercati, in modo autonomo e senza intermediari finanziari.