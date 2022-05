Pomigliano d’Arco: presentata la prima edizione del “Giorno del gioco”

Nella mattinata del 12 maggio presso la sala delle Capriate della Distilleria si è tenuta la conferenza stampa indetta dall’amministrazione comunale di Pomigliano per la presentazione della prima edizione della “Giornata del gioco” che si terrà mercoledì 18 maggio dalle 9 alle 13 nelle strade cittadine che coinvolgerà tutti gli istituti scolastici della città dalle primarie alle secondarie.







Un’intera mattinata dedicata alle attività ludiche che si svolgeranno nelle piazze e nelle arterie stradali principali della città. Le tre piazze centrali pomiglianesi, ospiteranno le scuole di ogni ordine e grado. Piazza Mercato e via F. Cavallotti ospiteranno i bambini della scuola dell’infanzia, Piazza Municipio e Via E. Cantone ospiteranno gli alunni delle scuole primarie mentre Piazza Giovanni Leone sarà occupata dalle scuole secondarie. Il programma ben stilato seguirà una programmazione dove saranno organizzati giochi per l’intrattenimento, decine di attività dal teatro dei burattini della storica famiglia dei Ferraiolo ai laboratori di lettura della libreria “Mio nonno è Michelangelo” fino agli spettacoli di magia e arti circensi. Ci sarà anche un furgone pieno di giochi di legno fruibili a bambini e adulti portati da Ludobus. Per la primaria il gioco dell’oca con la collaborazione di Legambiente, la corsa nei sacchi e il tiro alla fune. Per i più grandi la pallavolo e la caccia al tesoro.

La consigliera Marianna Manna che ha fortemente sostenuto questa iniziativa dichiara al pubblico in sale che il progetto è stato inserito nelle linee programmatiche di questo mandato: “Appena terminate le restrizioni dovute al covid-19, ho personalmente seguito l’intera organizzazione dell’evento con l’aiuto di un gruppo di esperti scelti trai dipendenti comunali e con il supporto del coordinamento educativo indicato dalle scuole coinvolte. Il tema delle prime edizione è “come giocavamo”, per recuperare giochi antichi e tradizioni, in una città in gran parte chiusa al traffico delle auto e recuperata dai bambini e dai ragazzi come luogo di appartenenza”.







Il sindaco Gianluca Del Mastro ha dichiarato: “Dopo questi due anni di stop per la pandemia che hanno privato i bambini della possibilità di incontrarsi e socializzare, non potevamo che partire proprio restituendo a loro la voglia di stare insieme con tanti eventi dedicati al gioco. Ovviamente ci tengo a sottolineare che tutto ciò non sarebbe stato possibile senza un protocollo d’ intesa con il comune di San Giorgio a Cremano e il sindaco Giorgio Zinno e il suo staff che ci hanno fornito tutto il loro know how sul “giorno del gioco” indirizzandoci e supportandoci sulla sua realizzazione. Abbiamo voluto che il giorno del gioco diventasse un’opportunità per poter, grandi e piccoli, riscoprire i valori dell’aggregazione e della partecipazione”.

Cinzia Porcaro