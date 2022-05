Penultima partita di campionato: ormai la maggior parte delle squadre ha già le vacanze in testa, che siano su una spiaggia con un mare cristallino o sulle montagne con una piacevole brezza, ma oggi per il Napoli, anche se è tutto ormai già deciso, è una giornata importante.

E’ la giornata degli addii, su tutti quello di Lorenzo Insigne, che, malgrado alcune ombre alternate alle luci, ha sempre regalato forti emozioni al popolo partenopeo. Oggi Lorenzo il Magnifico a fine partita si prenderà il calore del pubblico del Maradona, presente probabilmente per salutarlo in questa giornata in cui già si respira aria di estate.







Per non citare poi Koulibaly e Fabiàn Ruiz: anche per loro sembra che oggi sia l’ultima apparizione al Maradona in maglia azzurra. E poi ci sono anche Ghoulam e Malcuit. E c’è la remota possibilità, almeno stando a quanto dice la Gazzetta dello Sport, che anche Osimhen possa inconsciamente giocare la sua ultima partita al Maradona: dall’Inghilterra diverse sirene suonano forte per il nigeriano, che potrebbe farsi ingolosire da uno stipendio molto più ghiotto rispetto a quello offertogli da ADL.

Sarà quindi una partita non molto rilevante per quanto riguarda il piano tattico, si prendono la scena i grandi addii, gli addii che daranno il la ad una rivoluzione Napoli, ad un drastico cambiamento. Sarà una giornata forse anche di lacrime, con le immagini dei calciatori sopracitati che, come un dejavù, torneranno a fare breccia negli occhi dei tifosi azzurri.







E poi c’è il Genoa, una squadra che, malgrado si sia spezzato il gemellaggio fra le due tifoserie, condivide sempre un rapporto amichevole con il Napoli. E chissà se oggi non pioveranno applausi per Insigne anche dal settore ospiti.

E ricordiamoci che il Genoa è in piena lotta salvezza, viene da un 2-1 contro la Juventus… Il Napoli, in un certo senso, potrebbe anche aiutare i rossoblu a centrare la salvezza.

Ma tornando agli addii, senza dubbio dopo i saluti di Insigne, Koulibaly e Fabiàn Ruiz ci sarà un Napoli da rifare, almeno in buona parte. Per quanto riguarda il sostituto di Insigne, Kvaratskhelia è sempre il favorito, ma la firma, che alcune settimane fa sembrava questione di giorni, ancora non è arrivata.







Per quanto riguarda Koulibaly, Hickey era il nome caldo, ma sembra che nelle ultime ore sia arrivata la fumata nera. TuttoNapoli parla di un sondaggio per il giovane Saliba, canterano del Barcellona che ha tutte le carte in regola per diventare un signor giocatore. Il Barcellona d’altronde è una gran fabbrica di talenti. Ma il sostituto di Fabiàn Ruiz è ignoto.

Il Napoli guarda quindi alla prossima stagione, in cui l’urlo “The Champions” farà vibrare Fuorigrotta dopo due anni di astinenza, ma c’è anche paura che questa ricostruzione del Napoli possa causare danni. Ma l’unico modo per affrontare questi problemi è osare. E osa, Napoli, osa. E intanto oggi salutiamo Insigne.

Giuseppe Garofalo