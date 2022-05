Melito sotto choc per quanto accaduto alla scuola media Marino Guarano, dove uno studente di terza, di 13 anni è stato accoltellato in classe nella tarda mattinata. I due ragazzi erano in classe ed era in corso la lezione, alla presenza dell’insegnante e dei compagni.







Il ragazzino sarebbe stato colpito alla schiena con un’arma da taglio da un altro studente, probabilmente per futili motivi. Immediatamente soccorso e medicato, è stato successivamente accompagnato all’ospedale Santobono. Al nosocomio napoletano gli sono stati applicati tre punti di sutura. La prognosi resta riservata ma la ferita non è grave e non è in pericolo di vita.









Sull’ennesimo grave episodio di violenza tra giovani indagano i carabinieri della tenenza di Melito. Questo nuovo fatto sconcertante è avvenuto nell’istituto dove alcuni mesi fa una studentessa fu aggredita con calci e pugni nei bagni da un’altra ragazzina, che ammise alla vittima di aver sbagliato persona.