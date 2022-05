Quanto costa un montascale, nuovo o usato che sia, e quali vantaggi garantisce? Si tratta probabilmente delle domande più frequenti poste da chi ha intenzione di valutare l’acquisto di un dispositivo di questo tipo. I montascale sono ausili per la mobilità, ampiamente diffusi in Italia e all’estero, che consentono ad anziani e portatori di handicap di muoversi più agevolmente da una parte all’altra della casa, senza che le scale possano ostacolarne gli spostamenti. Sono strumenti imprescindibili per restituire libertà di movimento a chi purtroppo l’ha persa.

Montascale prezzi nel 2022

Come per ogni altro dispositivo meccanico o elettronico, i prezzi dei montascale variano parecchio in base al modello e alle caratteristiche che offre. Esistono montascale economici e montascale più costosi. I prezzi medi sono compresi tra 3.000 e 15.000 euro, a seconda dei piani da coprire e delle caratteristiche tecniche di cui è dotato ciascun modello. Chi ha che fare con più piani e rampe di scale deve stimare una spesa maggiore, pari ad almeno 8.000 euro. Per evitare brutte sorprese, il consiglio è di rivolgersi a brand noti, che optino per una politica basata sulla trasparenza. In alternativa, è possibile valutare l’acquisto di un montascale usato . Questi ultimi sono reperibili su alcuni siti specializzati che propongono articoli a prezzi verificati, calcolati in base alle condizioni del dispositivo e alle sue caratteristiche tecniche.

Gli elementi che determinato il prezzo di un montascale

Quali sono i principali elementi che determinano il prezzo di un montascale? Innanzitutto, il costo varia in base all’uso che se ne vuol fare. Esistono montascale per anziani e per disabili, “a poltrona” o “a pedana”, per uno o più piani. I montascale a poltrona sono dotati di una poltroncina su cui l’utente si accomoda per essere trasportato fino al piano desiderato; quelli a pedana o a piattaforma, invece, sono dotati di una pedana anziché di una sedia, in modo che il disabile possa essere trasportato insieme alla carrozzina. I prezzi variano anche in base alla forma della scala: se questa si presenta dritta e lineare, il montascale avrà un costo nettamente inferiore rispetto a un modello capace di adattarsi a una scala curva. I “montascale curvilinei”, infatti, sono dotati di guide che devono seguire l’andamento delle scale e, quindi, essere realizzati nella maniera più precisa possibile, onde evitare incidenti o malfunzionamenti. Dal punto di vista tecnico, realizzare tali accortezze non è affatto scontato. Inoltre, vale la pena ricordare come i montascale con guida monotubo e a singola cremagliera costino molto meno rispetto ai modelli bitubo o a doppia cremagliera. E il motivo è molto semplice: la seconda tipologia garantisce maggior stabilità e precisione, soffre meno delle sollecitazioni meccaniche e, quindi, è meno soggetta a guasti e rotture.

Per fortuna, esistono piattaforme che consentono di acquistare montascale usati a prezzi ultra convenienti, con garanzia di 12 o 24 mesi. È possibile reperire montascale già usati e ricondizionati, a pedana o a poltroncina, per scale dritte o rettilinee, in pronta consegna chiavi in mano. Il traporto e il montaggio sono compresi nel prezzo. Approfittare di queste offerte sta permettendo a migliaia di famiglie di dotare le proprie abitazioni di dispositivi utili a parenti anziani o disabili, i quali non hanno altro modo per spostarsi tra un piano e l’altro della casa. Tutti i montascale proposti vengono scrupolosamente controllati prima di essere messi in vendita. Inoltre, vale la pena sottolineare come ciascun modello sia stato realizzato e progettato in conformità con i più elevati standard di sicurezza.