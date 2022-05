A Sant’Anastasia negli uffici del Giudice di Pace sarebbe stato presente un sistema per assegnare le consulenze tecniche d’ufficio (ctu) a professionisti compiacenti in cambio di tamponi, visite mediche o generi alimentari. Un sistema scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Napoli e dal comando carabinieri Antifalsificazione Monetaria di Roma. Questa mattina sono scattate le misure cautelari nei confronti di 15 persone: cancellieri, operatori giudiziari, avvocati, medici ed altri professionisti. Tutti sono indagati a vario titolo di corruzione, occultamento di atti pubblici, falso in atto pubblico, truffa ai danni dello Stato e depistaggio.







Le misure cautelari

Per tre cancellieri e tre avvocati sono scattati gli arresti domiciliari. Mentre è stato disposto l’obbligo di presentazione alla pg nei confronti del direttore amministrativo pro tempore della Cancelleria del Giudice di Pace di Sant’Anastasia ed il divieto di dimora nel medesimo Comune per otto professionisti (medici, geometri e periti assicurativi).







Sant’Anastasia, scandalo negli uffici del Giudice di Pace

Dalle indagini è emersa una prassi costante e consolidata di gestione illecita degli affari penali presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Anastasia. Il riferimento, in particolare, è all’assegnazione delle consulenze tecniche d’ufficio. Cancellieri ed operatori giudiziari erano soliti garantire l’affidamento di incarichi di ctu a medici, geometri e periti assicurativi compiacenti. Ciò avveniva dietro ricompensa di denaro contante e utilità varie, quali visite mediche gratuite e tamponi Covid, buoni carburante, lavori di ristrutturazione, generi alimentari vari. Il tutto accadeva all’interno dell’Ufficio Giudiziario e presso il domicilio degli impiegati indagati.

Sant’Anastasia, Giudice di Pace: un sistema impenetrabile

Il sistema così realizzato era impenetrabile ai professionisti non conosciuti dai dipendenti pubblici in servizio presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Anastasia. Ciò avrebbe consentito ai consulenti infedeli di eseguire prestazioni pagate con denaro pubblico. Il meccanismo fraudolento ricostruito dalle fiamme gialle è risultato assai disinvolto. In un’occasione sarebbe stata persino documentata l’assegnazione di una consulenza per un incidente stradale ad un geometra privo dei relativi titoli abilitativi.







Libero accesso agli uffici

Il sistema illecito si è esteso anche ad alcuni avvocati legati da rapporti di stretta amicizia con i dipendenti pubblici i quali, dietro erogazione di periodiche utilità, si garantivano libero accesso agli Uffici. In maniera indisturbata, sottraevano documentazione da fascicoli e, sempre con la compiacenza di cancellieri e operatori giudiziari, ottenevano l’anticipazione della pubblicazione delle sentenze alterando il normale ordine cronologico. Infine il Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria di Roma ha anche accertato l’utilizzo di valori bollati contraffatti da parte di due avvocati.