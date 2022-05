Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in corso Garibaldi hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, usando il manubrio del mezzo, ha urtato con violenza una persona per sottrarle il cellulare e darsi alla fuga in direzione di piazza Mercato.







I poliziotti gli hanno intimato l’alt ma l’uomo ha proseguito la fuga effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Marvasi, è stato raggiunto, bloccato e trovato in possesso del cellulare asportato poco prima.

Un 47enne napoletano già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli, è stato arrestato per rapina; infine, il motoveicolo è stato sequestrato.