Uno dei concorsi fotografici più riconosciuti e popolari al mondo, il CEWE Photo Award, dà il via oggi alla sua quinta edizione con il motto “Il nostro mondo è bellissimo”. Che siano ritratti o paesaggi spettacolari: migliaia e migliaia di foto dall’estetica eccezionale scattate da dilettanti e professionisti di tutto il mondo rendono il CEWE Photo Award il più grande nel suo genere. Dopo il numero record di oltre 600.000 iscrizioni all’ultimo concorso, CEWE si aspetta ancora una volta numerosi partecipanti nel corso dei prossimi 12 mesi. I 1.000 primi classificati potranno contare su un montepremi totale di oltre 250.000€.

Ma è la Onlus SOS Villaggi dei Bambini che ha già vinto: per ogni foto inviata, CEWE dona 10 centesimi a un progetto educativo sostenuto dall’organizzazione di soccorso ai bambini.







Oggi il motto del CEWE Photo Award, “Il nostro mondo è bellissimo”, è più che mai attuale: troviamo la bellezza sulla nostra porta di casa, nell’architettura e soprattutto nella natura. Proprio per questo è importante osservare e catturare l’estetica e la magia del momento da diverse angolazioni.

Per i prossimi dodici mesi, fotografi dilettanti e professionisti potranno inviare i loro scatti migliori al rinomato concorso fotografico. Sono dieci le categorie tra cui scegliere: “Paesaggi”, “Persone”, “Natura”, “Architettura e tecnologia”, “Sport”, “Cucina e cibo”, “Hobby e tempo libero”, “Animali”, “Viaggi e cultura” e “Fotografia aerea”.

Ogni partecipante può presentare fino a 100 foto durante l’intero periodo del contest. Inoltre, saranno scelti tre vincitori ogni mese, ognuno dei quali riceverà un buono per prodotti fotografici CEWE del valore di 100 euro.







“La partecipazione record di oltre 600.000 foto inviate in occasione dell’ultimo concorso e la risposta della stampa da diverse nazioni ci hanno dimostrato che il CEWE Photo Award non solo si è affermato nel panorama internazionale della fotografia professionale. Il concorso ha raggiunto da tempo un ampio pubblico di appassionati di fotografia in tutto il mondo e, con il suo motto, contribuisce a trasmettere un sentimento di speranza e fiducia anche in tempi difficili”, sottolinea Christian Friege, CEO di CEWE. ”

Alla luce della rinata gioia per i lunghi viaggi e dell’opportunità di scoprire gli angoli più remoti del mondo, ci aspettiamo un numero maggiore di partecipazioni al concorso rispetto al passato”, afferma Friege. L’anno prossimo, una giuria di prim’ordine decreterà ancora una volta i vincitori dell’ambito trofeo – il CEWE Photo Award 2023 – in generale e nelle varie categorie.