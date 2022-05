Cultura, solidarietà, teatro, letteratura, legalità, storia e musica tanti argomenti al centro degli eventi organizzati a maggio dall’amministrazione comunale di Brusciano guidata dal sindaco Giacomo Romano. Non manca nulla, dunque, coinvolti i bimbi più piccoli fino agli anziani. Saranno ospiti a Brusciano nei prossimi giorni lo scrittore Maurizio De Giovanni, la conduttrice televisiva Veronica Maya, i giornalisti Mimmo Falco e Leandro Del Gaudio, la scrittrice Marianna Scagliola.

Previsto il ricordo di Pier Paolo Pasolini a 100 anni dalla sua nascita e del giudice Giovanni Falcone a 30 anni dalla sua drammatica uccisione da parte della mafia.







“Avevamo la necessità di creare eventi che permettessero ai cittadini di tornare a vivere sentendosi sicuri”, afferma il sindaco Giacomo Romano, “Al contempo gli eventi dovevano non mancare di nulla, volevamo organizzare qualcosa che fosse adatto a tutte le fasce di età e sensibilità e credo che ci siamo proprio riusciti. Invito i bruscianesi a partecipare agli eventi in calendario e vivere la nostra città. Questo è soltanto un inizio, abbiamo in programma tante cose e insieme riusciremo a dare a Brusciano la ribalta che merita”.

Concorde l’assessore Monica Cito che ha curato la rassegna. “Usciamo da un lungo periodo di restrizioni e isolamenti causa pandemia ma non solo”, commenta l’assessore alla Cultura, “Da tempo le strade e le piazze del paese andavano deserte, anche per colpa di una politica poco attenta al territorio che negli anni non ha saputo lavorare alla sua promozione e alla crescita sociale. I nostri giovani, le famiglie, tendevano ed in parte è ancora così, ad andare fuori, nei comuni limitrofi per cercare spazi e momenti culturali e aggregativi. Noi vogliamo riscoprire e riqualificare insieme ai nostri concittadini, le nostre tradizioni, la nostra storia, vogliamo riappropriarci degli spazi e promuovere la cultura, affinché il paese ritrovi quella vivacità perduta, quel senso di appartenenza così radicato eppure così spesso sacrificato. A Brusciano un maggio delle attività culturali…e non solo maggio”.









Ecco di seguito il programma degli eventi:

20 maggio ore 19 apertura mostra “100 Pasolini” al Museo Cripta Cristo Rivelato (la mostra resterà anche sabato 21 e domenica 22).

20 maggio “Somma chiama Brusciano risponde …e viceversa” gli alunni delle classi 5^ del circolo didattico “Dante Alighieri” saranno in gita a Somma Vesuviana per l’ultima di 4 visite ai siti villa Augustea e chiesa della Collegiata. in collaborazione con la scuola.

21 maggio ore 11 al Mondadori Point di via Cucca “Coccole di storie” momento di lettura per bambini dai 3 ai 5 anni insieme a mamma e papà.

23 maggio ore 10,30 in via Borsellino l’iniziativa “Facciamo Parlare Giovanni Falcone”, le parole del giudice e la performance artistica di Aleks Kishi.

24 maggio ore 11,30 sala consiliare municipio “Sostenere la ricerca scientifica garanzia di un futuro migliore” iniziativa in collaborazione con Fondazione Telethon con Madrina d’accezione la conduttrice televisiva Veronica Maya.







25 maggio istituto De Filippo De Ruggiero, ore 19 premiazione eccellenze scolastiche 2022/2021 premiazione giochi d’autunno per gli alunni che si sono distinti per merito. Rappresentazione teatrale “E Fu Subito Napoli” con la Compagnia teatro popolare napoletano.

26 maggio ore 18 istituto comprensivo de Filippo-De Ruggiero viale Falcone incontro “Guido De Ruggiero la lingua napoletana e le sue radici tra letteratura e giornalismo” presente lo scrittore e sceneggiatore Maurizio De Giovanni, Mimmo Falco vicepresidente dell’ordine dei giornalisti della Campania, il giornalista Leandro Del Gaudio special guest Ludo Brusco- Mr Hyde.

27 maggio ore 18 presso il museo cripta Cristo Rivelato L’incontro con l’autrice Marianna

Scagliola per la presentazione del libro ‘Una famiglia allargata, cane compreso” 27/5 ed il 6/6 i nostri studenti di terza media parteciperanno ad una visita guidata alla mostra didattica multimediale dedicata ai “Palatucci: storie di umanità tra le memorie della deportazione” a cura della Fondazione San Bonaventura, presso il museo del complesso di San Lorenzo Maggiore a Napoli.