Sarà presentato domani, 20 maggio, alle ore 20, presso la libreria Tasso, in piazza Angelina Lauro, a Sorrento, “Dialoghi col Vulcano” di Ersilia Saffiotti, edito da Colonnese. L’incontro, moderato dal giornalista Luigi D’Alise, sarà impreziosito dalle letture dell’attrice Gigliola de Feo.

Nelle pagine del libro, in un flusso di emozioni che attingono dalla malinconia, dal sorriso, dall’onirico e dalla realtà asciutta e tagliente, l’autrice riavvolge le proprie storie di donna alla ricerca di sé, del proprio angelo custode, scugnizzo come lei, e della sua napoletanità impastata di carne e di levità.







La vita irrompe attraverso Màriam, riconosciuta in un continente difficile e lontano, attraverso Enza, ultima tra gli ultimi nella resistenza scomposta agli attacchi della vita o attraverso gli occhi di uno sconosciuto, incrociati in un bar dopo una corsa. Su ogni cosa e su ogni sentire, la voce del Vesuvio come una radice, un amico generoso, un’idea coltivata segretamente per non sentirsi soli.

Ingresso libero, con obbligo di mascherina anti Covid-19.