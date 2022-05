Gragnano ha la sua prima scuola per pizzaioli

Dopo due anni di pandemia finalmente, nella Città di Gragnano, nasce la scuola professionale per pizzaioli.

Parte alla grande il maestro pizzaiolo Gaetano Vicedomini grazie al primo corso professionale per pizzaioli di “Pizza News School“, la cui sede distaccata si trova presso la famosissima Pizzeria “Fratelli Mascolo dal 1995“, presente in piazza Guglielmo Marconi, già piazza San Leone, nella Città della Pasta.

“Nei 10 giorni di corso ho capito tante cose anche grazie all’aiuto del maestro, senza il quale non avrei mai potuto raggiungere”, dice uno dei corsisti Matteo Di Rosa

“Ho raggiunto il mio obiettivo: quello di imparare a gestire gli impasti, con le tecniche della scuola. So che la strada è molto lunga, ma grazie allo staff di Pizza News School ed al suo docente Gaetano Vicedomini, porterò le nozioni che mi sono state tramandate negli Stati Uniti d’America dove abito attualmente”, racconta ancora il pizzaiolo.

“Dieci giorni saranno pure pochi – aggiunge infine il corsista – ma con il maestro Gaetano Vicedomini diventa tutto più semplice, perché mi ha trasmesso la sua identica passione per la pizza”.

Il corso è stato suddiviso in 40 ore, tra teoria e pratica.

Che cos’è “Pizza News School”

Pizza News School è una Scuola privata Certificata e Accreditata in Italia e in Europa che si occupa della formazione e specializzazione dei pizzaioli in tutte le città italiane, in Europa e nel mondo.

La formazione avviene attraverso una rete di circa 300 Istruttori pizzaioli distribuiti nel mondo e specializzati da Luigi Ricchezza, Tecnico di Grandi Molini Italiani S.p.A.

Dal 2014 Pizza News School ha deciso di portare in giro per il mondo le proprie conoscenze teoriche, tecniche e pratiche formando una squadra di Docenti Pizzaioli che a loro volta formano futuri pizzaioli su tutto il territorio nazionale e internazionale.

La Scuola propone diversi corsi di formazione e specializzazione, valutando ogni volta le diverse esigenze delle persone interessate.

I corsi di formazione e specializzazione sono di notevole importanza anche per coloro che svolgono questo lavoro da diversi anni, non si finisce mai di imparare.

Possono partecipare ai corsi di formazione di pizzaiolo persone giovani e adulte, i minorenni solo previa autorizzazione di entrambi i genitori.

Al termine del corso verrà rilasciato il Diploma di Pizzaiolo, l’Attestato di Specializzazione di Pizza Classica e la Certificazione della frequenza del Corso.

Per coloro che vogliono trasferirsi all’estero, su richiesta, è possibile richiedere gli Attestati in lingua inglese.