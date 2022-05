Juve Stabia, cambiamenti nell’organigramma: arriva il ds Di Bari

Finita la stagione agonistica e finalizzato il concordato con l’Agenzia delle Entrate dopo un gran lavoro portato avanti dalla dirigenza, la Juve Stabia apporta alcuni cambiamenti in società

Il club ha infatti comunicato l’accordo con Giuseppe Di Bari che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo.

Di Bari, 52 anni, di Manfredonia, è stato già direttore sportivo del Manfredonia, del Foggia, prima dell’esperienza in Portogallo con l’Olhanense, poi dell’Arezzo e del Novara. Da calciatore, ha vestito, tra le altre, le maglie del Bisceglie, del Treviso, del Foggia, del Tivoli e altresì quella del Savoia.

“Sono contento di arrivare in una piazza blasonata come quella di Castellammare di Stabia. Naturalmente metterò a disposizione tutte le mie competenze e professionalità al servizio della società, della famiglia Langella e del popolo stabiese”, queste le prime dichiarazioni del nuovo ds.

In settimana la Juve Stabia aveva già comunicato di aver interrotto il rapporto di lavoro con l’avvocato Vincenzo Todaro per sopraggiunti impegni di natura professionale, incompatibili con l’incarico di direttore generale ricoperto nella società stabiese

Al posto di Todaro, il ruolo di dg sarà ricoperto, ad interim, dall’attuale Amministratore Unico, dott. Filippo Polcino.

Successiva priorità sarà ora la scelta del nuovo allenatore e la definizione dell’organico per affrontare la nuova stagione agonistica 2022-2033 nel girone C di serie C.

Domenico Ferraro