Napoli, Rione Lotto Zero: aggredisce i poliziotti durante un controllo. Arrestato 31enne

I poliziotti, poco dopo, hanno rintracciato in via del Fauno il mezzo parcheggiato in strada ed il passeggero, durante le fasi dell’identificazione, ha dato in escandescenze aggredendo gli agenti e danneggiando l’autovettura di servizio