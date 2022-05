Una grande girandola nel tenimento agricolo del complesso di Palazzo d’Avalos, già carcere dell’isola. Costruita dai bambini insieme ai professionisti OFL Architecture , un atelier di architettura interdisciplinare, a margine di un percorso laboratoriale che prevede un focus sulle fonti di energia rinnovabili e la progettazione di pale eoliche a forma di girandola, palloncini fotovoltaici, mulini ad acqua e altri oggetti – semplici e giocosi – da posizionare poi su una grande mappa di Procida per un’isola sostenibile e a misura di bambino.

Parte – con il primo appuntamento da venerdì 20 a domenica 22 maggio – il progetto “Restart from the future”, a cura del Farm Cultural Park, galleria d’arte e residenza per artisti nata a Favara in provincia di Agrigento, e inserito nel programma culturale di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Accompagnati da sei tra i migliori giovani studi di architettura nazionali e internazionali, centinaia di bambini progetteranno sei micro-architetture sociali, in altrettanti appuntamenti programmati nei weekend da maggio ad ottobre.

Dopo OFL, saranno a Procida Maurizio Carta (27-29 maggio), Marco Imperadori (17-19 giugno), Laps Architecture (24-26 giugno), Mario Cucinella (9-11 settembre) e Analogique (2-4 ottobre).







“L’obiettivo – spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano – è connettere le persone e i luoghi dell’isola generando una comunità di piccoli costruttori procidani chiamati a riprogettare insieme ai professionisti gli spazi dell’isola, creando una nuova piccola comunità di buone pratiche e condivisione. Sperimentiamo, con questo progetto, la possibilità di lasciare che l’ambiente si offra come spazio dell’educazione. Siamo convinti che la strada, lo spazio pubblico abbia valore educativo, uno spazio che si presta all’esplorazione e al gioco da parte dei bambini, all’apprendimento attraverso il confronto con i propri pari”.

Per il primo appuntamento, i laboratori (partecipazione gratuita previa iscrizione sul portale www.procida2022.com) sono previsti venerdì 20 e sabato 21 maggio al Piazzale dei Misteri di Salita Castello (ore 15.30-18.00). Per OFL, studio noto anche grazie a collaborazioni con Fuksas a Roma, Mad a Pechino e 3Gatti a Shanghai, saranno impegnati Francesco Lipari e Davide Cambiolo per il modulo legato alla sostenibilità e Marco Cecere (con la cooperativa sociale Avventure di latta) sul modulo legato all’inclusione.

I bambini realizzeranno delle piccole girandole piegando lamiere che poi potranno anche colorare e far girare con il vento. Le girandole saranno una riproduzione di “Vrui Vrui”, la grande girandola che verrà installata domenica – alle 11.30 – nel corso di un evento aperto al pubblico.







LO STUDIO

OFL è un atelier di architettura interdisciplinare fondato a Roma nel 2009 da Francesco Lipari. Lo studio è focalizzato su processi di design emergenti attraverso una metodologia che integra l’architettura con altre discipline, ridefinendo il rapporto tra la città e i suoi ecosistemi. OFL e l’esperienza di Francesco sono cresciute grazie alle collaborazioni con Fuksas a Roma, Mad a Pechino e 3Gatti a Shanghai. Lo studio ha ricevuto diversi premi internazionali tra cui il primo premio per il Nuovo complesso parrocchiale Santa Barbara a Licata, il The Plan Award con il parco sensoriale Zighizaghi, l’Oscar Green Coldiretti, gli otto Maker Faire Europe merit e i due Architizer People Choice Award con il giardino interattivo Sainthorto e il padiglione per insetti ed esseri umani, Wunderbugs.

Il lavoro di OFL Architecture è stato esposto a livello internazionale all’interno di musei come il MoMA di New York e la WUHO Gallery di Los Angeles e pubblicato su importanti riviste e siti web come Area, Wired, Vice, Frame, Designboom, Archdaily, Concept.