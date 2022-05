Si prepara il ritorno della Granfondo del Tanagro

La manifestazione propone il percorso unico di 109 chilometri in un susseguirsi di saliscendi

A San Pietro al Tanagro si prepara ad hoc il ritorno della Granfondo del Tanagro: un mese al via della settima edizione.

Chiunque voglia trascorrere una piacevole giornata con una granfondo disegnata a cavallo tra le regioni Campania e Basilicata, non può perdere l’appuntamento con la Granfondo del Tanagro intitolata alla memoria di Pasquale Ammaccapane e Franca Priore.

Nulla è lasciato all’improvvisazione per l’Asd Tanagro del presidente Arsenio Parrella per tornare a fare la propria parte e più carichi di prima dopo che San Pietro al Tanagro è stata privata per due anni di fila a causa della pandemia dalla manifestazione sportiva più sentita dall’intera comunità.

La manifestazione propone il percorso unico di 109 chilometri in un susseguirsi di saliscendi che metteranno alla prova gli atleti ma già da questi giorni si percepisce una trepidante attesa che avrà il suo clou proprio il 19 giugno dove l’estate bussa alle porte.

Le iscrizioni sono aperte alla quota agevolata in vigore di 30 euro fino al 31 maggio con sconto di 5 euro per chi è abbonato al Giro dell’Arcobaleno.

Disponibili a questo link https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211640 le info su regolamento, altimetria, cronotabella e iscrizioni.