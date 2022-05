XCO Monti di Eboli, in archivio la terza edizione

Per la terza volta dal 2018, con in mezzo il doppio anno di pausa per l’emergenza sanitaria, la XCO Monti di Eboli ha fatto centro anche quest’anno nell’edizione della ripartenza.

Tutti i partecipanti sono stati concordi nel ritenere che la manifestazione è stata organizzata perfettamente e che tutto si è svolto nel migliore dei modi per la gioia degli organizzatori della Rampikevoli Mtb.

Complici la bellissima giornata e lo stupendo paesaggio dei Monti di Eboli, la gara ha contato più di 100 atleti da tutta la Campania e dalle regioni vicine (Basilicata e Calabria) che hanno onorato al meglio il quarto appuntamento stagionale con il circuito X-Country, promosso e sostenuto dalla struttura regionale fuoristrada della Federciclismo Campania.

Solcando gli sterrati della Comunità Emmanuel che ha ospitato l’intero quartier generale della manifestazione, tra categorie giovanili, agonistiche ed amatoriali, sono riusciti a mettersi in luce:

Riccardo Carrafiello (Amicisuperski), Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone), Giovanni Russo (Federal Team Bike) tra gli esordienti uomini primo anno, Manuel Riente (Asd Belvedere Ciclone), Andrea Grasso (Amicisuperski) e Antonio Renato Rosati (Rampikevoli Mtb) tra gli esordienti secondo anno uomini,

Viola Milone (Cicloo Carbonari Bikers) tra le esordienti donne,

Giuseppe Catapano (Vesuvio Mountain Bike), Pierluca Perrone (Asd Belvedere Ciclone) e Fabrizio Rosario Briguori (Asd Belvedere Ciclone) tra gli allievi uomini,

Alessia Presta (Asd Belvedere) e Dalila Langone (Loco Bikers) tra le allieve donne,

Luigi Menna (Pit Stop Racing Team) Riccardo Ricca (Bike&Sport Team) e Gabriele Sarro (Asd Belvedere Ciclone) tra gli juniores uomini,

Graziano Forlenza (Bike Sport Team), Simone Forcina (Autoricambi Marrone) e Francesco Paolo Cesarano (Team Over the Top Bike) tra gli under 23 uomini,

Gaia Striano (Pit Stop Racing Team) tra le under 23 donne,

Gino Masino (Bike Sport Team), Nicola Falabella (Cicloteam Valnoce) e Domenico Chiarelli (Cicloteam Valnoce) tra gli élite uomini,

Ilenia Matilde Fulgido (Cicloteam Valnoce) tra le donne èlite,

Francesco Sorrentino (RDR Cycling Team) e Pasquale Colello (Federal Team Bike) tra i master junior,

Antonio Sabato (Ciclo Picentia), Dario Fago Mastrangelo (Bike Sport Team) e Massimo Milite (Bike Sport Team) tra gli èlite sport,

Francesco Clemente (Ciclistica Oliveto Citra), Raffaele Fago Mastrangelo (Bike Sport Team) e Giuseppe Cesarano (Team Over the Top Bike) tra i master 1,

Paolo Russo (Genesy Bike), Raffaele Freda (Bike Sport Team) e Francesco Iorlano (Rampikevoli Mtb) tra i master 2,

Bonaventura Coriolano (Barracuda Bike Cycling Team), Pietro Bruno (Rampikevoli Mtb) e Angelo Peluso (Genesy Bike) tra i master 3,

Vincenzo Parlato (Team Over the Top Bike), Gennaro Vitale (Cicloo Carbonari Bikers) e Ferdinando Sorbo (Genesy Bike) tra i master 4,

Pietro Sorbo (Genesy Bike), Rocco Zero (Bike Sport Team) e Pasquale Gargiulo (RDR Cycling Team) tra i master 5,

Patrizio Rocco (Cicloo Carbonari Bikers), Annibale Giliberti (Kiklos Team) e Gerardo Sica (Ciclo Picentia) tra i master 6,

Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano), Ciro Perrella (Vesuvio Mountain Bike) e Antonio Guadagno (Genesy Bike) tra i master 7,

Veronica Improta (Federal Team Bike) tra le master donna 2,

Ferdinando Panagrosso (Cicloo Carbonari Bikers) e Giuseppe Abbondandolo (Tortora Bikes Panthers) tra i master 8.

“Abbiamo dato vita ad una giornata molto bella e apprezzabile sotto tutti i punti di vista – ha esordito il presidente della Rampikevoli Mtb Michele Senatore -. Una grande nota di merito va ai ragazzi della comunità Emmanuel che li abbiamo coinvolti nel nostro servizio d’ordine a supporto dei partecipanti e nella distribuzione del pasta party”.

Classifiche su Mtbonline https://mtbonline.it/Risultato/1539/0-xco-monti-di-eboli