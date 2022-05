L’informazione e la comunicazione digitale sono il mezzo attraverso cui la maggior parte degli utenti online migliora la propria vita. Sempre più persone sono connesse ogni giorno, per questo motivo mantenere le informazioni personali e professionali al sicuro da furti di dati attraverso una connessione internet con VPN, non solo è consigliato ma è necessario.

Ci rechiamo su internet per ascoltare e scaricare musica, film e in ogni momento scambiamo file, immagini, screenshot, selfie che catturano i nostri voli, luoghi e posizioni per pubblicarli su i nostri social preferiti come WhatsApp, Instagram, Facebook e Telegram.

Il Web è stracolmo di immagini personali, di video rappresentativi di qualsiasi zona del mondo, oggi è possibile seguire anche la guerra in diretta tra droni con telecamera, riprese con smartphone.

Gli hacker possono però sfruttare le falle di sicurezza informatiche, infiltrarsi per derubare i dati e chiedere riscatti.









Assicurati che la tua connessione Internet sia sicura con una VPN

Se ti stai chiedendo cosa sia una connessione VPN , la risposta è molto semplice. Si tratta di un programma attraverso il quale si riesce a crittografare senza nessuno sforzo i nostri dati personali, in modo da tenerli sempre al sicuro durante qualsiasi connessione a internet. La privacy online è un bene da tutelare e con una VPN, o rete privata virtuale (virtual private network), si stabiliscono connessione sicure tra due o più dispositivi, smartphone, tablet e computer.

Tutto questo avviene attraverso un tunnel crittografato attraverso il quale i dati passano per non essere intercettati dai siti web.

Attraverso una VPN, i siti web che attingono informazioni sui prodotti che ci interessano per poi fare pubblicità mirata e ricordare al consumatore il suo interesse iniziale, saranno in grado di vedere solo l’identità del servizio VPN e non quella dell’utente. Eventuali informazioni salvate dal proprio ISP non possono essere associate specificamente all’utente.

Il server VPN è in grado di inviare i dati al sito con cui si sta cercando di connettersi, crittografati e al sicuro da occhi indiscreti di hacker di identità e altri criminali informatici. Per garantire che ogni pacchetto di dati rimanga sicuro, una VPN lo avvolge in un pacchetto esterno, che viene quindi crittografato tramite una sorta di “incapsulamento digitale”. In questo modo si mantengono i dati al sicuro durante il trasferimento.

La crittografia fornita da una VPN mantiene private tutte le nostre attività online, dall’invio di e-mail e gli acquisti online al pagamento delle bollette o alla chat con il medico.

Per non parlare poi del rischio che si affronta quando effettuiamo l’accesso al nostro conto bancario online da qualsiasi postazione senza proteggersi con una VPN: questo comporterebbe che le nostre informazioni private e le abitudini di navigazione potrebbero essere esposte agli hacker e ai criminali informatici. Gli hacker con le loro abilità possono intercettare i nostri messaggi e-mail ed elaborarli per estrarre dati personali come anche il nostro numero di previdenza sociale o PIN, scoprire la password dell’home banking online o della carta di credito.

Quando utilizziamo una connessione tramite una VPN, invece, il provider dei servizi Internet non può vedere la cronologia di navigazione e i download: ecco uno dei principali vantaggi di una VPN, quello di mantenere privata la cronologia di navigazione.