Si sentiva aria di svolta nelle strade del Giro d’Italia e oggi questa è arrivata. Simon Yates vince la tappa numero 14, la Santena-Torino, ricca di GPM e salite, una tappa durissima in cui sono stati decisivi gli ultimi 30 chilometri.

Ma la vera svolta riguarda la Maglia Rosa, che dopo ben 9 tappe non è più di Lopez Perez: da domani la indosserà Richard Carapaz, autore di un attacco a 28 chilometri dalla fine a dir poco splendido. L’ecuadoriano della Ineos Grenadiers è stato poi raggiunto, ma ha prevalso su Hindley.







Lopez Perez che si sfila la Rosa però a testa altissima: il 24enne spagnolo ha dimostrato in questi giorni di poter lasciare un’impronta nella storia del ciclismo, e queste 9 tappe con i colori della gloria a due ruote italiani possono tranquillamente essere l’inizio di una sfilza di successi.

Oggi lo abbiamo visto soffrire, ha mollato subito dopo l’attacco di Carapaz, allontanandosi successivamente anche dal gruppo in testa, che oggi ha visto presenziare nomi altisonanti, dal calibro di Nibali, Pozzovivo, Almeida e tanti altri.

Un tributo va fatto proprio al supremo Vincenzo Nibali, che oggi per un attimo ha sognato la Maglia Rosa: negli ultimi 10 chilometri ha viaggiato insieme a Carapaz, ma non è riuscito a dare lo strappo che sarebbe sembrato storico. Fatto sta che oggi Vincenzo ha performato alla grandissima e sicuramente si è dato una spinta verso la Maglia Rosa, che resta un sogno realizzabile. Che vinca o no questo suo ultimo Giro, sicuramente la tappa di oggi ce la ricorderemo.







E, tornando al discorso Maglia Rosa, occhio soprattutto a Domenico Pozzovivo, quinto nella classifica generale, distante solo un minuto e un secondo da Carapaz: chissà se una di queste ultime tappe potrebbe sorridergli e regalargli la Maglia Rosa.

Domani sarà la volta della quindicesima tappa, che partirà da Riverolo Canavese e arriverà a Cogne, tappa di 178 chilometri e quattro stelline di difficoltà: è la seconda della serie di quattro tappe alpine. Domani ad avere la meglio saranno gli scalatori, e Carapaz, se lo vediamo come oggi, ha serie chance di dare lo strappo decisivo nella volata al titolo.

