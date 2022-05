Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona delle spiagge di Mergellina, imbarcadero e zone limitrofe dove sono state identificate 26 persone, di cui 2 con precedenti di polizia.







In particolare, i poliziotti in via Partenope all’angolo con piazza Vittoria hanno denunciato un 14enne napoletano per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di uno sfollagente telescopico in ferro; il minore è stato affidato ai genitori.