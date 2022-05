Nella serata di sabato sera a Ottaviano, verso le 23,30, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Caracelli.

Un incendio, per cause ancora in corso di accertamento, ha gravemente danneggiato un capanno di circa 50 metri quadrati adibito a deposito.







Le fiamme – domate dai Vigili del Fuoco – hanno distrutto anche una Fiat 500 parcheggiata lì vicino. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Ottaviano e dei militari del Nucleo investigativo di Torre Annunziata.