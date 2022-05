Strappo monstre di Ciccone, terza vittoria italiana al Giro!

La seconda tappa del poker alpino, la Rivarolo Canavese-Cogne, quindicesima tappa del Giro d’Italia, va a Giulio Ciccone, che con una performance perfetta regala al tricolore una terza vittoria in questo Giro.

Decisivo lo strappo nei confronti di Carthy ad una ventina di chilometri dalla fine per il ciclista della Trek-Segafredo, che da quel momento in poi è stato bravissimo nel guadagnare secondi su Buitrago Sanchez alle spalle, fino a staccarlo di un minuto e mezzo al momento del traguardo.







Carapaz, oggi alla sua prima apparizione in Maglia Rosa, ha dovuto soffrire parecchio, per quanto riguarda l’arrivo meglio non parlarne, quasi 8 minuti di ritardo rispetto a Ciccone, ma l’ecuadoriano riesce a difenderla per la prima volta, e ricordiamoci che solamente 6 tappe ci separano dalla fine del Giro.

Carapaz che oggi, in avvio di gara, è rimasto coinvolto anche in una caduta a 5, la quale ha colpito anche Yates. Probabilmente il grossolano è in parte da attribuire a questo motivo, fatto sta che l’ecuadoriano ha avuto modo di staccare di altri due secondi Hindley, in seconda posizione, complice anche un posizionamento nelle prime posizioni del gruppo in coda.







Tappa molto movimentata anche per quanto riguarda la testa della corsa, che ha visto alternarsi diversi corridori, fra cui anche Mathieu Van der Poel, che per alcuni chilometri ha composto un trio olandese insieme a Tusveld e Arensman.

Domani ci sarà, come tutti i lunedì, la giornata di riposo, l’ultima prima di proseguire fino a domenica prossima, dove con la crono di Verona scopriremo il vincitore di questo Giro.

Prossima tappa quindi fissata a martedì, la terza del poker alpino, questa la più difficile: sono ben 202 chilometri di corsa, da Salò ad Aprica, in un tracciato in cui sarà di ordinaria amministrazione trovare GPM, corrispondenti a tre salite vertiginose che sfiorano i 2000 di altezza. In arrivo altri chiarissimi segnali.









ORDINE D’ARRIVO 15a TAPPA

Rivarolo Canavese-Cogne di 177 km

1) Giulio Ciccone (TFS) in 4h37’41”

2) Santiago Buitrago Sanchez (TBV) +1’31”

3) Antonio Pedrero (MOV) +2’19”

4) Hugh John Carthy (EFE) +3’09”

5) Martijn Tusveld (DSM) +4’36”

6) Luca Covili (BCF) +5’08”

7) Natnael Tesfatsion (DRA) +5’27”

8) Bauke Mollema (TFS) +5’27”

9) Gijs Leemreize (TJV) +5’27”

10) Guillaume Martin (COF) +6’06”

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2022

1. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) 58h21’28”

2. Jai Hindley (Bora-hansgrohe) +7″

3. Joao Almeida (UAE Team Emirates) +30″

4. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) +59″

5. Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert) +1’01”

6. Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) +1’52”

7. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) +1’58”

8. Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) +2’58”

9. Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) +4’04”

10. Guillaume Martin (Cofidis) +8’02”

16 Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) 15:33

Giuseppe Garofalo