Spari contro un 44enne a Pomigliano d’Arco. L’episodio è avvenuto la notte scorsa in via Napoli. Gli autori del raid erano in tre a bordo di uno scooter. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Castello di Cisterna. I militari hanno rinvenuto alcuni bossoli in terra ma nessun proiettile avrebbe centrato la vettura.







Spari a Pomigliano: le prime ricostruzioni

Stando alle prime ricostruzioni sugli spari a Pomigliano i tre, di cui due già identificati, si trovavano a bordo di un solo scooter. In via Napoli avrebbero puntato l’arma contro il 44enne. La persona che si trovava alla guida, però, avrebbe poi perso il controllo del mezzo. I malviventi sarebbero quindi finiti in terra restando feriti.

I feriti trasportati in ospedale

Due di loro sono stati portati in ospedale. Il terzo, prima di dileguarsi, avrebbe esploso alcuni colpi contro l’auto del 44enne. I due finiti in ospedale sono due 19enni di Acerra già noti alle forze dell’ordine. Sono stati trasportati al pronto soccorso degli ospedali “Cardarelli” di Napoli e “Santa Maria della Pietà” di Nola. Entrambi non sono in pericolo di vita.