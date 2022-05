Tragico incidente a Sant’Agnello. Donna di Vico Equense muore investita da un camion

Inutili i soccorsi, la 58enne è morta sul colpo. La vittima si chiamava Ausilia Apuzzo, lavorava in una ditta di pulizie a Sorrento. L'autista nel ripartire non si è accorto della donna che era sulle strisce

Tragedia questa mattina dopo le 8, nel centro di Sant’Agnello dove una donna è stata investita da un camion. La vittima, una 58enne originaria di Patierno di Vico Equense mentre andava a lavoro a piedi e stava attraversando sulle strisce pedonali sul Corso Italia nei pressi della chiesa dei Santi Prisco e Agnello.







Inutili i soccorsi, la 58enne è morta sul colpo. La vittima si chiamava Ausilia Apuzzo, lavorava in una ditta di pulizie a Sorrento. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città di Vico Equense, dove la donna era conosciuta.

Originario di Avellino l’autista del mezzo pesante, un 31enne che, secondo i primi rilievi, si sarebbe prima fermato nel traffico per poi ripartire senza accorgersi della presenza della donna, che aveva già iniziato ad attraversare la strada. Ad attirare l’attenzione dell’autista sono state le urla delle persone, che hanno assistito impotenti alla terribile scena. L’uomo, in seguito, è stato identificato dalle forze dell’ordine, interrogato dai carabinieri e sottoposto ai test dell’alcol e al drug test. Per lui è scatta la denuncia per omicidio stradale.









Sull’accaduto sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri di Sorrento coordinati dal maggiore Ivan Iannucci.

L’area è stata chiusa in attesa delle disposizioni del magistrato di turno della Procura di Torre Annunziata che ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro del mezzo e della salma per l’esame autoptico per definire la dinamica dell’incidente. Traffico bloccato da Piano di Sorrento verso Sant’Agnello.