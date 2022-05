Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Molino dei Cordari per la segnalazione di una lite familiare.







I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato una persona entrare frettolosamente in uno stabile e, una volta all’interno, hanno visto due donne che si stavano interponendo tra due uomini ed uno di essi che stava tentando di aggredire l’altro minacciando i presenti.

Gli operatori hanno bloccato l’aggressore e, in quei frangenti, sono stati avvicinati da una delle due donne la quale ha raccontato che, come già avvenuto in precedenti occasioni, era stata aggredita dal marito per futili motivi.

L’uomo, un 34enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.