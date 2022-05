Fibrillazione politica e malumori a Sant’Antonio Abate: il Comune dei Monti Lattari guidato dalla sindaca Ilaria Abagnale è stato escluso dai fondi Cis (Contratti Istituzionali di Sviluppo) del Ministro del Sud Mara Carfagna. Sant’Antonio Abate compare, comunque, nella lista diffusa dal ministero nei giorni scorsi dopo la conferenza stampa tenutasi al Parco Archeologico di Pompei. “Il Cis interessa il territorio di 19 Comuni dell’area”, hanno sottolineato dal ministero della Carfagna.

Ma, a ben vedere, la lista degli Enti si ferma a 18: Boscoreale, Boscotrecase, Castellammare di Stabia, Ercolano, Gragnano, Pimonte, Poggiomarino, San Giorgio a Cremano, Santa Maria la Carità, Scafati, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Portici, Pompei, Terzigno, Vico Equense, Eav. Nello specifico, Eav ha presentato il progetto di riconversione della tratta ferroviaria Torre – Castellammare – Gragnano.

Sant’Antonio Abate: nessuna priorità nei Cis

Il territorio di Sant’Antonio Abate non sarà interessato da alcun intervento Cis. O meglio, nessun progetto presentato dall’amministrazione è risultato “ad alta priorità”. E quindi non meritevole di essere tra i 45 interventi finanziati con 287 milioni di euro. Perché il ministero ha parlato di 19 Comuni e non 18? Forse perché l’area abatese sarà “sfiorata” da interventi in campo archeologico? Attendiamo di conoscere il dettaglio dei progetti per appurarlo.

Un’esclusione, dunque, che sta creando non pochi malumori nell’amministrazione di Ilaria Abagnale, recentemente eletta al Consiglio della Città Metropolitana di Napoli. Il progetto presentato con ogni probabilità è stato “parcheggiato” tra gli interventi con priorità medio-bassa “che potranno trovare finanziamenti successivi”, hanno assicurato dal ministero per il Sud. Una questione “politica” che rischia di spaccare i tavoli istituzionali in corso per la buona riuscita della programmazione e della progettazione tra Comuni e altri Enti nell’ambito del Pnrr e del Cis, appunto.

Cosa prevedeva il progetto abatese?

Il progetto abatese, stando ad indiscrezioni, rappresentava la realizzazione di un parco in via Lettere. Un investimento di svariati milioni di euro che al momento non è stato “premiato” a differenza dei progetti presentati da città limitrofe. Quali potrebbero essere le conseguenze politiche di tale esclusione? Nelle prossime settimane se ne verrà a capo, forse. Fatto sta che la sindaca, nonché consigliera metropolitana di Napoli, avrebbe mal digerito tale scelta, tanto più che non ha speso una sola riga o una sola parola sui Contratti. I fondi Pnrr e Cis potrebbero di fatto alimentare lo scontro politico tra centrodestra e centrosinistra.

La stessa sindaca qualche giorno prima della presentazione dei Cis aveva annunciato l’arrivo di Fondi Pnrr New Generation Eu “a favore delle Politiche sociali per un importo complessivo pari ad € 3.056.500,00. Si tratta di una grande opportunità per i nostri territori, con cui sarà possibile favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora”.