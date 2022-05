Giornata di selezione organizzata l’8 giugno dal Centro per l’Impiego di Pompei

Si comunica che il Centro per l’Impiego di Pompei organizza, per il giorno 8 giugno 2022, una giornata di selezione presso la propria sede di Via Mazzini n. 104, che consentirà ad un’azienda del settore turistico/alberghiero con sede a Pompei di acquisire i curricula dei lavoratori e procedere ad eventuale successivo colloquio conoscitivo, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale in vista di possibili assunzioni.







Nello specifico, i profili professionali ricercati sono:

Aiuto cuoco di ristorante (con esperienza) = Requisiti:

preferibilmente età tra i 20 ed i 40 anni e possesso di diploma professionale alberghiero;

preferibilmente età tra i 20 ed i 40 anni, possesso di diploma professionale alberghiero, necessarie conoscenze informatiche e conoscenza delle lingue inglese e francese;

preferibilmente età tra i 20 ed i 40 anni e possesso di diploma di istruzione secondaria superiore;

preferibilmente età tra i 20 ed i 40 anni e possesso di diploma professionale alberghiero;

Le persone interessate, in possesso di un profilo lavorativo congruo, possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 5 giugno 2022 all’indirizzo e-mail cpipompeilavoro@regione.campania.it, indicando il relativo profilo di interesse e la propria disponibilità a partecipare ai colloqui conoscitivi.