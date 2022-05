Il futuro del giornalismo e l’avvento delle nuove tecnologie digitali: questi i temi della VI edizione del workshop di giornalismo intitolato “Il mondo dell’editoria e del giornalismo – Uno scenario sempre più digitale” organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre. Tra i protagonisti del workshop, che si terrà in presenza ed online, anche il direttore della Lenus Media Emanuele Pisapia che presenterà il suo libro “Digital Workout”. La manifestazione si terrà il 26 maggio presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo di via Ostiense, Aula 2, a partire dalle 9 e 30.

La manifestazione è stata organizzata da Porta Futuro Lazio, progetto pubblico e gratuito della Regione Lazio gestito dall’Ente Disco Lazio. Robotica, droni, computational journalism e proiezioni olografiche stanno cambiando il mondo dell’informazione. Insieme ai professionisti del settore si discuterà di come il giornalismo sta cambiando radicalmente e rapidamente e delle nuove tecniche per la redazione e la diffusione delle notizie. Ci si focalizzerà sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nelle redazioni, sui nuovi modelli di business per il giornalismo, sulla scrittura per il mezzo radiofonico e sulla gestione dei contenuti visivi.







“Siamo in una nuova era della comunicazione e del giornalismo – ha affermato Emanuele Pisapia – e ci siamo arrivati grazie alle innovazioni tecnologiche del digitale. Siamo nell’età dell’informazione: il giornalismo, le sue tecniche e le sue tradizioni non sono e non saranno mai obsoleti, anzi. Il cambiamento verso la digitalizzazione dimostrerà quanto l’informazione è una priorità nella nostra società. Nel presente e nel futuro i giornali e i giornalisti sono fondamentali ed i nuovi strumenti a loro disposizione riusciranno a consolidare la svolta in atto. Dobbiamo solo imparare nuovamente a relazionarci ed allenarci per una nuova comunicazione. Dobbiamo creare nuovi valori e capire veramente nel digitale chi abbiamo dall’altra parte, chi è il nostro destinatario”. L’intervento di Pisapia è previsto alle ore 15 e 30 nell’ambito del panel “Why journalist should write books”.

Emanuele Pisapia, amministratore di Lenus Media, è imprenditore, formatore e consulente di comunicazione efficace e Digital Workout è il frutto della sua esperienza ultradecennale nel settore. Con il suo libro Pisapia vuole aiutare gli imprenditori a realizzare un efficace piano di digital marketing per i successivi 12 mesi. Il piano è un vero e proprio “programma di allenamento” applicabile da subito in azienda con l’obiettivo di ottenere immediati benefici in termini di visibilità online, attrattività agli occhi di clienti e fornitori e, soprattutto, nuove opportunità di business.