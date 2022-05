Paradise Call, società specializzata nella spedizione di prodotti cosmetici, e l’agenzia di comunicazione Lenus Media hanno siglato nelle scorse ore un accordo di collaborazione per la realizzazione di un piano strategico di digital marketing. Paradise Call collabora con aziende italiane ed estere per la spedizione di prodotti cosmetici di bellezza femminile, casalinghi, prodotti di tendenza per la cura della persona e benessere olistico provenienti dalle migliori filiere biologiche sul territorio nazionale ed internazionale.

L’obiettivo è quello di ridefinire il brand attraverso la digitalizzazione e la rivalutazione delle componenti web e tecnologiche di Paradise call. Lenus Media seguirà la comunicazione e il coordinamento strategico per posizionare efficacemente Paradise Call sul mercato italiano ed europeo.

Emanuele Pisapia: “Paradise Call si è dimostrata all’avanguardia”

“Sono felice ed orgoglioso che una società come Paradise Call abbia deciso di puntare sulle nostre strategie di digital marketing per affermare la propria presenza sul web – ha detto Emanuele Pisapia, amministratore di Lenus Media – I settori della vendita telefonica in ambito beauty & wellness nel periodo della pandemia hanno subìto una vera e propria rivoluzione. Paradise Call si è dimostrata all’avanguardia in questo processo e siamo pronti ad affiancarla per seguire passo dopo passo la completa digitalizzazione del brand”.

“Tratto distintivo dell’azienda – ha spiegato Teresa Caputo, Ceo e founder della società – è la ricerca continua di soluzioni innovative in modalità multicanale seguite da team altamente specializzati. Abbiamo una consolidata esperienza ultradecennale. Ascoltando le esigenze del mercato, abbiamo trasformato il concetto di contact center in outsourcing, offrendo servizi avanzati sia inbound che outbound, integrati perfettamente nelle attività delle aziende clienti”.

Teresa Caputo, Paradise Call: “Opportunità ai giovani e formazione”

“Abbiamo da sempre insistito nell’offrire opportunità ai giovani e alle persone che hanno voglia di fare e crescere: offriamo orari di lavoro flessibili, un ambiente di lavoro adatto allo scambio continuo di idee e pensato per massimizzare l’efficacia del nostro lavoro e di quello del nostro team”.

“Abbiamo ideato un piano di formazione interno che punta a creare nuove figure lavorative esperte in consulenza di vendita, comunicazione efficace e Pnl telefonico orientato alla vendita. A differenza dei normali call center, offrire una formazione all’interno della nostra azienda in maniera continua e costante insegnando un lavoro nuovo che è la consulenza per la vendita in outbound ed inbound”.

I numeri nel settore beauty & wellness

Teresa Caputo, operativa nel settore beauty & wellness dal 2000, ha avviato Paradise Call nel 2020 e ne è l’amministratrice unica. L’azienda ha sede in provincia di Napoli, ad Afragola e Casoria, conta più di 70 collaboratori in Italia e gestisce oltre cinquecentomila ordinativi all’anno con tassi di conversione positive di 75.9%

Crescenzo Vitolo, managing director di Paradise Call: “La nostra società lavora sempre in ottica di partnership con i nostri clienti per poter offrire un servizio di telemarketing telefonico. Desideriamo che tutti i nostri operatori conoscano perfettamente le tipologie di prodotto e modalità di vendita dei nostri clienti. Siamo in grado di raggiungere percentuali di conversione e performance così elevati rispetto alla media nazionale italiana grazie al nostro approccio win win sia per il cliente con cui lavoriamo a stretto contatto che per la nostra organizzazione”.

Tecniche di analisi ed algoritmi predittivi

“La nostra azienda utilizza tecniche di analisi ed algoritmi predittivi che consentono di migliorare le performance dell’intero team di lavoro – aggiunge Alessandro Di Maso, call center manager in Paradise Call – “abbiamo puntato sull’utilizzo dei migliori software disponibili sul mercato italiano ed europeo e stiamo lavorando ad una nostra piattaforma proprietaria per migliorare ulteriormente l’efficacia del nostro lavoro. Mettiamo a disposizione dei nostri collaboratori i migliori strumenti digitali di lavoro, pc di ultima generazione, cuffie insonorizzate e sistema VoIP ed ambienti di lavoro stimolanti e creativi”.

“Nella mia carriera ho maturato esperienza per oltre 15 anni prima nel settore immobiliare e poi in quello del telemarketing, oggi essere in Paradise Call sta diventando come far parte di una grande famiglia”, conclude Luigi Cicatiello, team leader – “organizziamo contest settimanali e mensili per la motivazione dei nostri operatori e raffiniamo con il contributo di tutti le nostre strategie di vendita. Lavorare in questa organizzazione è una vera e propria palestra di marketing e vendita telefonica!”.

Un ambiente di lavoro aperto alla multiculturalità

“Paradise Call desidera creare un ambiente di lavoro aperto alla multiculturalità per rafforzare il proprio operato sul mercato extra -UE” aggiunge Achraf Amin Benessadeq: “collaboro con questa organizzazione dal 2020 iniziando da team leader fino a raggiungere la mia attuale posizione come responsabile qualità e punto di riferimento per i clienti presenti in Italia e di nazionalità extra europea”.

“L’assistenza al cliente è il punto focale della nostra azienda” – aggiunge Melania Salzano – assistenza post-vendita al cliente. Seguiamo i clienti dalla fase di pre-acquisto in modo impeccabile, analizzando ogni loro richiesta. Assicurarci che il cliente diventi abituale ad ordinare presso la nostra azienda è il nostro punto di forza.

Forza, determinazione e volontà

Marica Caprio, responsabile formazione “Puntiamo al 100% sulla formazione e sul lavoro sia in presenza che in telelavoro – il nostro programma di formazione prevede un vero e proprio corso che ogni nuovo operatore sostiene con il contributo dei tutor aziendali prima di effettuare la prima chiamata. Siamo convinti che alla base del nostro successo ci sia forza, determinazione e volontà, i tre fattori che ci permettono di raggiungere tutti gli obiettivi in modo professionale. Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”.

“Paradise Call consente di collaborare da tutto il territorio italiano anche in modalità smart working per gli operatori che non sono vicini alla nostra sede” – Alin Cristian Alin Istoc responsabile smart working – “le nostre procedure operative sono sempre ben assimilate e fruibili anche a distanza grazie ai software aziendali”.