Un microfono Lavalier, la cosiddetta “pulce“, è un dispositivo estremamente soprattutto se sei un videomaker. Nella stragrande maggioranza dei casi di registrazione delle voci, e non solo, un microfono lavalier ti risulterà indispensabile.

I migliori microfono lavalier si distinguono per la loro comodità, le dimensioni ridotte, la vestibilità discreta su una persona e la qualità complessiva che sono in grado di fornire durante eventi, esibizioni oppure semplici registrazioni.

In questo articolo esamineremo i 5 migliori microfoni lavalier sul mercato per aiutarti a scegliere e non sprecare denaro inutilmente.

Migliori microfoni Lavalier (anche per smartphone)

1. Sennheiser ME 2: microfono lavalier omnidirezionale professionale

Iniziamo questa guida ai TOP 5 microfoni lavalier acquistabili online con questo modello, dal prezzo un po’ più impegnativo, realizzato da Sennheiser. Possiamo quindi assicurarti che si tratta di una scelta di grande qualità.

Un’ampia gamma di frequenze da 30 a 20kHz e una capsula a condensatore sono ciò che fa salire il prezzo di questo microfono lavalier. Si tratta, insomma, di un normale microfono lavalier, ma di qualità molto migliore rispetto ai modelli più economici elencati in seguito.

Vale la pena valutare l’acquisto del microfono lavalier Sennheiser ME 2 se davvero si hanno necessità professionali.

2. Rode SmartLav+: migliore microfono lavalier per smartphone

Il microfono Rode è il miglior microfono lavalier per smartphone che abbiamo incontrato nella nostra ricerca. È una scelta leggermente più costosa rispetto ai microfoni lavalier per smartphone presentati nelle sezioni seguenti, ma ci sono buone ragioni.

Infatti, il Rode SmartLav+ garantisce una qualità da top di gamma. Questo microfono è caratterizzato da una capsula omnidirezionale di alta qualità che consente al suono di essere distribuito in maniera perfetta. Un altro elemento da sottolineare è la presenza di un filtro antipop che viene fornito con il microfono stesso.

Rode non lascia nulla al caso e offre anche un’applicazione molto interessante che ti consente di regolare le performance del microfono e applicare alcuni preset. Il Rode SmartLav+ è a nostro avviso il miglior microfono lavalier in circolazione, in quanto è di qualità migliore rispetto ai competitor in termini di materiali, qualità del suono e utilizzo generale.

3. Aufgeld: microfono a condensatore per smartphone economico



Aufgeld è il miglior microfono lavalier per smartphone economico che troverai in questa lista. Infatti, questo microfono fornisce un’opzione di uscita diretta a mini-jack per l’uso con una vasta gamma di dispositivi mobili.

Aufgeld ha lo schema polare cardioide perfetto per podcast, conferenze e dettati. Parliamo di un microfono abbastanza sensibile che garantisce un segnale isolato e che viene fornito con un filtro anti-pop che impedisce alle interferenze esterne di incidere sulla qualità dell’audio.

Questo microfono lavalier per smartphone ha un cavo davvero lungo e viene fornito con 2 clip davvero resistenti. Incluso c’è anche un adattatore per renderlo compatibile con PC e laptop. Avrai bisogno di un adattatore Lightning per l’utilizzo con dispositivi Apple, Google e Blackberry. Nella confezione di questo microfono lavalier anche una piccola custodia in neoprene per tenerlo al sicuro.

4. Synco: microfono lavalier a condensatore economico30

Al quarto posto ancora un microfono lavalier Amazon’s Choice: il microfono lavalier a clip Synco. Probabilmente non sarà della marca più conosciute al mondo ma è uno dei prodotti più venduti in questa categoria e ciò è spesso sinonimo di grande qualità.

Il microfono ha uno schema polare omnidirezionale ed è applicabile a diversi dispositivi attraverso i connettori TRS e TRRS. Su Synco è disponibile anche una tecnologia di riduzione del rumore che consente al microfono di elaborare l’audio in maniera più nitida.

Uno dei vantaggi più interessanti di questa scelta è l’opportunità di scegliere tra le due modalità: telefono e camera. Infine, con Synco è possibile realizzare una registrazione a lunga distanza grazie ad un cavo audio di 6 metri.

Chiudiamo questa lista con un mini microfono lavalier wireless per iPhone, che viene fornito con un ricevitore Type-C e un trasmettitore, dopo aver premuto il pulsante di accensione si accoppierà automaticamente, Plug and Play, Nessun bluetooth o app richiesta. Viene fornito con un adattatore “tipo-c” – “Lighting”, che consente di utilizzarlo sia su dispositivi Apple che Android.

Garantisce fino a 10 ore di durata della batteria, soddisfa le esigenze di trasmissione live della giornata. La trasmissione in diretta e la ricarica possono essere utilizzati allo stesso tempo.

Un ottimo prodotto, nuovo e funzionale, presenta il più recente chipset RF che trasmette su uno spettro di frequenza a 2,4 GHz, trasmissione wireless fino a 20 metri.

Hai letto la lista dei migliori microfoni lavalier ma hai qualche dubbio in merito al loro utilizzo e funzionamento. Cosa è un microfono lavalier? Non è altro che un microfono di dimensioni piccole che viene utilizzato per eventi come trasmissioni televisive oppure spettacoli teatrali.

Quindi, un microfono lavalier è una della soluzioni migliori per avere le mani libere e poter intercettare la voce di chi li utilizza nel modo più adeguato. Spesso i microfoni lavalier hanno anche altri nomi, come microfono a clip, a colletto oppure al collo.

Questi dispositivi vengono utilizzati principalmente durante le riprese in uno studio televisivo. In questi contesti, infatti, è molto difficile ottenere una registrazione chiara. La configurazione migliore sarebbe quella di avere un microfono panoramico che sia sopra la testa del presentatore o del suo ospite ma ciò renderebbe difficoltose e limitanti le riprese.

Avrai sicuramente visto un microfono lavalier se sei un fan dei TED talk oppure sei andato a teatro a guardare un musical. Ecco le situazioni in cui questi strumenti vengono utilizzati con maggiore successo.

Ma come funzionano nel dettaglio? Un segnale del microfono lavalier viene trasmesso tramite un trasmettitore a radiofrequenza che il team del suono può quindi raccogliere da più lontano su un ricevitore a distanza, con un canale dedicato per ciascun microfono se sono attive più opzioni nello stesso momento.

Un vantaggio dei microfoni lavalier è che i suoi fili e quelli del trasmettitore possono essere coperti da indumenti. Inoltre, puoi sempre valutare l’acquisto dei migliori microfono lavalier wireless per non avere alcun tipo di problema con i cavi.

Il punto in cui è montato il microfono può incidere in maniera importante sui segnali audio intercettati, quindi è necessario fare alcune riflessioni per utilizzarlo correttamente. Il montaggio sul petto può garantire un suono meno chiaro rispetto al montaggio sull’attaccatura dei capelli.

Al giorno d’oggi ci sono molte soluzioni lavalier clip-on che possono essere collegate direttamente alla maggior parte dei dispositivi tramite una semplice connessione jack da 3,5 mm. Tuttavia, in molti casi, potrebbe essere necessario l’acquisto di un adattatore perché non presente nella confezione in vendita. Eliminano la necessità della trasmissione wireless che non è richiesta tanto in una situazione di registrazione semi-professionale o domestica.

Come scegliere il tuo microfono lavalier

Quali sono gli aspetti da considerare quando sei alla ricerca del miglior microfono lavalier? Il primo fattore da considerare è sicuramente il budget. Uno degli aspetti più interessanti di queste opzioni è che sono piuttosto economiche e non ci sono range di prezzi ampi, soprattutto se sei consapevole di quali caratteristiche aspettarti da questi dispositivi. Ovviamente, salendo con il prezzo, anche la qualità della strumentazione sarà decisamente migliore. Tuttavia, non sempre il modello dal prezzo più alto è quello che ti serve di più.

Anche se hai un budget limitato, non ti farà male prendere un microfono lavalier economico (o due).

Vuoi un microfono lavalier cablato o wireless? C’è un aumento significativo del prezzo se desideri un sistema lavalier wireless. Per questo motivo, nella nostra lista dei migliori microfoni lavalier abbiamo deciso di mostrarti entrambe le opzioni in maniera tale che tu scelga quella più adatta a te.

Altre domande che potresti porti prima di acquistare un microfono lavalier sono: a quale dispositivo lo stai collegando? Qual è la tua fonte di registrazione? Un registratore audio portatile? Smartphone? Telecamera? Non sei ancora sicuro di dove collegarlo? Ricontrolla l’uscita sul tuo dispositivo di registrazione e assicurati che l’ingresso del microfono lavalier che hai scelto sia in grado di collegarsi.

Cosa cercare quando si acquista un microfono lavalier?

Come detto, è necessario stabilire cosa scegliere tra un microfono lavalier con cavo oppure wireless. Ciò dipende molto dall’uso che ne vorresti fare: ad esempio, l’opzione con filo potrebbe essere la migliore quando si vuole aggiungere l’audio ad un video già realizzato; mentre l’alternativa cablata è perfetta per performance dal vivo.

In ogni caso, tutti i lavalier che abbiamo mostrato in questa guida dispongono di una tradizionale uscita mini jack che si adatta perfettamente a dispositivi mobile o che consentono loro di essere utilizzati anche in combinazione con un trasmettitore wireless.

Quando hai scelto tra cablato e wireless, devi cercare un lavalier con una risposta in frequenza e una sensibilità che ti soddisfino appieno. Dovrebbe avere una lunghezza ragionevole del cavo per consentire flessibilità con il posizionamento del microfono.

Nella fascia di prezzo più bassa, i microfoni lavalier non differiscono troppo l’uno dall’altro, ma dovresti cercare un set che garantisca il maggior numero di accessori per ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

Nella fascia di prezzo più alta, gli elementi da tenere in considerazione sono la qualità dell’audio e la durevolezza. Non vorrai mica spendere tanti soldi per un dispositivo che duri pochi mesi, vero?

Quindi, laddove i cavi sono collegati all’alloggiamento del microfono e i mini-jack dovrebbero essere rinforzati, i cavi dovrebbero essere prodotti in modo rinforzato per garantire che il microfono lavalier duri nel lungo periodo.

FAQ

Dove comprare microfono lavalier?

Ottima domanda! Per comprare i migliori microfoni lavalier non devi far altro che affidarti ad Amazon, il più grande negozio online del mondo. Su Amazon troverai una vasta scelta di opzioni a dei prezzi vantaggiosi e potrai sfruttare la spedizione gratuita e veloce della piattaforma.

Che significa microfono lavalier?

Per arrivare alla definizione effettiva di cosa significhi “lavalier”, si riferiva (e lo fa tuttora) a un gioiello a forma di ciondolo che si indossa intorno al collo. Quindi, ciò che ottieni è un microfono di piccole dimensioni, che si adatta perfettamente al collo e si aggancia liberamente ad un tuo capo di abbigliamento consentendo una delle tecniche più semplici per proiettare una sorgente audio attraverso un altoparlante.

Come funziona il microfono lavalier?

I microfoni lavalier sono piccoli microfoni a clip che possono essere attaccati a una camicia o una cravatta. Spesso utilizzati per interviste video, offrono un suono di qualità pur rimanendo poco appariscenti. I microfoni lavalier sono in genere indossati sul petto o sul retro dei vestiti.