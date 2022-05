Appuntamento martedì 31 maggio, ore 11.30, presso il Centro Congressi dell'Unione Industriali Torino, in via Vela 17

Domani, Martedì 31 maggio, alle ore 11.30, presso il Centro Congressi dell’Unione Industriali Torino in Via Vela 17, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dei XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics.

La più grande manifestazione sportiva dedicata alle persone con disabilità intellettive mai realizzata in Italia, in programma a Torino dal 4 al 9 giugno 2022, richiamerà in Città Metropolitana oltre 5mila persone tra atleti che gareggeranno nelle 20 discipline previste, tecnici, accompagnatori, famiglie e volontari, coinvolgendo più di 20 impianti sportivi del territorio.

Il claim #TORniamoINcampO vuole sottolineare la ripresa delle attività dopo il periodo di stop forzato a causa della pandemia.

La conferenza stampa si svolgerà proprio mentre Torino sarà protagonista del Torch Run organizzato in occasione dei Giochi. La torcia, simbolo originario della volontà di diffusione dei valori olimpici tra le popolazioni, durante la mattinata di domani si fermerà anche presso la sede dell’Unione Industriali Torino per poi riprendere il proprio cammino verso la Cerimonia d’Apertura in programma allo Stadio Olimpico “Grande Torino” domenica 5 giugno.

Nel corso della conferenza stampa interverranno:

Alberto Lazzaro, Presidente gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali di Torino

Erika Stefani, Ministro per le disabilità

Andrea Costa, Sottosegretario di Stato alla Salute

Daniele Frongia, Vice capo di Gabinetto Delegato dal Ministro delle Politiche Giovanili

Giovanni Malagò, Presidente del Coni

Luca Pancalli, Presidente del Cip

Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Salute

Alessandro Palazzotti, Vicepresidente di Special Olympics Italia

Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte

Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino

Alessandra Palazzotti, Direttore Nazionale di Special Olympics Italia

Charlie Cremonte, Direttore Regionale Special Olympics Italia Team Piemonte

Andrea Lecce, responsabile della Direzione Impact di Intesa Sanpaolo

Paolo Mulassano, responsabile dell’Obiettivo Pianeta(Compagnia di San Paolo)

Cristina Camilli, Public Affairs,Communications and Sustainability Director Coca-Cola Italia and Albania

Roberta Salvaderi, Corporate Communication &Social Resposability Mitsubishi Electric

Fabio Schiavolin, Chief Executive Officer Gruppo Snaitech S.p.A

Giovanni Gallo, Consigliere Camerale Camera di Commercio di Torino

Sara Bendinelli, Head of Marketing & Communication di Miniconf

Per partecipare alla Conferenza stampa da remoto:

Argomento: CONFERENZA STAMPA – XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, Torino 2022

Ora: 31 mag 2022 11:30 AM Roma

Entra nella riunione in Zoom (link diretto)

ID riunione: 843 8180 1080

Passcode: 310522

I XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics sono realizzati con il contributo di:

Premium Partner Banca Intesa San Paolo

Gold Partner Fondazione Compagnia di San Paolo, The Coca-Cola Foundation

Silver Partner Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, iZilove Foundation, Mitsubishi Electric

Bronze Partner Belron, Cooperativa Sociale Sportivamente, Rotary Distretto 2031

Friends Otis, Würth, Michelin, ABB, Mattel, Gruppo Green Vision

Media Partner: La Gazzetta dello Sport

Technical Partner Adidas

Mobility Partner Toyota

YAP Partner iDO

Healthy Athletes Partner Golisano Foundation

Le Torce sono state realizzate per Special Olympics da Bonino Carding Machines Srl