Aggressione choc a Torre del Greco: un 48enne ha colpito con una mazza la ex moglie mentre stava rientrando a casa. I poliziotti sono intervenuti prontamente fermando ed arrestando l’uomo. L’episodio è avvenuto ieri notte in vico I Trotti Supportico a Torre del Greco. Qui gli agenti del commissariato di Ps sono accorsi su disposizione della centrale operativa.

Torre del Greco: aggressione all’ex moglie

I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito una donna urlare ed un uomo, trattenuto da alcune persone, che stava brandendo una mazza. Alla vista degli operatori, si è dato alla fuga. In quei frangenti, la donna ha raccontato che, mentre stava rientrando a casa, come già avvenuto in precedenti occasioni, il suo ex marito l’aveva aggredita con una mazza colpendola alle gambe.

Il 48enne è stato rintracciato ed arrestato

Gli agenti, poco dopo, hanno rintracciato l’uomo in via Beneduce identificandolo per un 48enne corallino, già sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori, e lo hanno arrestato per atti persecutori ed evasione.