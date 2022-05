Al Montedonico seconda edizione della Cross Country alle porte

Il Team Visciano Bike, in collaborazione con la Cicloo Carbonari Bikers, sta accentrando i suoi sforzi organizzativi sull’allestimento della XC di Montedonico in programma domenica 5 giugno a Visciano.

Un appuntamento che si conquista un suo spazio e che si pone fra i più interessanti nell’ambito del circuito X-Country che assegna su più prove il titolo di campione regionale FCI Campania.

E Visciano diventa un passaggio obbligato per gli aspiranti protagonisti della disciplina olimpica della mountain bike attesi su un percorso di circa 5 chilometri da ripetersi più volte a seconda della categoria, è un circuito prevalentemente sterrato al 95% e solo un 5% in asfalto, oltre a tratti veloci su ghiaia, con una salita ripida di breve durata con tratti molto tecnici e divertenti. Lo start è previsto alle 9:00 da Monte Donico dove verranno effettuate soltanto due partenze separate dividendo esordienti e allievi da agonisti (juniores, élite e under 23) e master.

La quota di partecipazione è di 20 euro comprensiva di noleggio chip e comprende anche il pacco gara (assicurato per i primi 250 iscritti in regola con il pagamento), rifornimento, assistenza medica e pasta party.

Il comitato organizzatore dell’evento validerà l’iscrizione per coloro che hanno fatto regolare procedura sul fattore K (Id Gara + iscrizione sul sito su Mtbonline al link https://mtbonline.it/Evento/2059-xc-di-monte-donico-) per i tesserati Federazione Ciclistica Italiana. Per i tesserati con altri Enti di promozione sportiva solo tramite www.mtbonline.it entro e non oltre il 4 giugno.