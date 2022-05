Si è conclusa sabato una settimana dedicata al riciclo della carta nell’ambito dell’iniziativa Isola ecologica del tesoro. Ai cittadini che hanno consegnato carta e cartone, è stato consegnato per ogni 5 chilogrammi, un buono per l’acquisto di un libro.

Prossimo appuntamento dal 20 al 25 giugno, quando sarà possibile, conferendo 2 chilogrammi di bottiglie di plastica, ricevere una borsa ricavata dal riutilizzo creativo di teloni recuperati da tabelloni pubblicitari.

“Queste iniziative sono chiari esempi di come sia possibile creare dei circoli virtuosi adottando un corretto comportamento quanto alla differenziazione dei rifiuti e, più in generale, uno stile di vita rispettoso dell’ambiente – ha dichiarato l’assessore Valeria Paladino – Si è ritenuto importante inserire una novità che permettesse di aprire anche un focus sulla moda sostenibile, campo nel quale sono state messe in cantiere varie iniziative e su cui è importante avviare delle riflessioni e un’ampia sensibilizzazione, alla luce del fortissimo impatto, ambientale ma anche sociale, del settore del fashion. Altro pregio della prossima iniziativa è proprio unire sostenibilità ambientale e sociale: le borse sono realizzate da una cooperativa sociale nell’ambito di progetti di contrasto alla marginalità sociale”.