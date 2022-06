Il Napoli Futsal vuole la semifinale scudetto

Derby, atto quarto. Il Napoli Futsal torna subito in campo per il ritorno dei quarti di finale scudetto.

Mercoledì ore 20 al Centro Sportivo Cercola la replica al 3-2 della Sandro Abate in terra irpina di sabato scorso: il successo azzurro con una rete di scarto condurrebbe ai supplementari, con due invece i partenopei volerebbero in semifinale; qualora al termine dell’overtime dovesse persistere l’equilibrio capitan Perugino e soci accederebbero allo step successivo per miglior posizione in regular season. Diretta su www.futsaltv.it:Massimo Tariciotti (Ciampino), Alessandro Ribaudo (Roma 2) e Maro Mora (Latina) gli arbitri, al crono Fabrizio Andolfo (Ercolano).

“Al di là della prestazione sapevamo fosse una gara complicata – così coach Basile in conferenza stampa sullo scontro precedente. – Le due squadre in questo momento sono sullo stesso livello, la sconfitta di Avellino con un solo goal di differenza ci dà la possibilità di giocarcela in casa. Sono incontri che si vivono sul filo del rasoio, siamo concentrati. Bravi a reagire sul 3-1 ed a trovare il 3-2 che speriamo possa risultare pesante ai fini della qualificazione. Ci siamo preparati benissimo e siamo consapevoli che questa volta saremo noi ad usufruire della spinta del nostro pubblico”. Un passo indietro al Pala Del Mauro. “Abbiamo costantemente tentato di avere il controllo, subite reti che non sono errori individuali ma rimpalli. Sul terzo onestamente si poteva fare di più, abbiamo comunque analizzato il tutto in vista della sfida. Pazienza? Sicuramente, resto dell’idea tuttavia che dobbiamo però sempre aggredire l’avversario e recuperare la sfera il più possibile. I tifosi ci daranno una marcia in più”.

LE PAROLE DI BASILE: https://www.facebook.com/Napoli.Futsal2012/videos/478994020661916/

“Assolutamente la mia realizzazione del 3-2 ci dà una mano in più – dice Coelho. – Altrettanto vero che dobbiamo fare ancora meglio per avanzare. È un match da vincere, come questi ne ho affrontati tanti, è la nostra finale. Dobbiamo restare concentrati, daremo tutto. Non c’è domani e con il cuore dobbiamo valorizzare i sacrifici compiuti sin dal principio”.

LE PAROLE DI COELHO: https://www.facebook.com/Napoli.Futsal2012/videos/576476760716589/