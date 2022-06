Cladophora, dove cresce e le origini del nome “Marimo”

Il suo nome di origine nipponica si traduce letteralmente col nome di “algapalla”. Il nome Marimo gli venne dato nel 1898 dal botanico Giapponese Tatsuhiko Kawakami e deriva dalla parola “mari”, che significa palla, e “mo”, termine generico usato per indicare le piante che crescono nell’acqua.

E’ un tipo particolare di alga che cresce spontaneamente, oltre che in Giappone, in alcuni laghi con un microclima particolare in Australia, Scozia, Estonia ed Islanda. A rendere unico il Marimo è la sua forma sferica: infatti in natura l’algapalla (scientificamente nota col nome di Cladophora o Aegagropila linnaei) cresce rotonda per via delle particolari correnti che si sviluppano nei bacini incontaminati di acqua dolce e che modellano i suoi filamenti conferendogli la caratteristica forma di una palla.

Il Marimo, un regalo ideale per la persona amata

Nel 1921, il Marimo venne dichiarato “tesoro naturale giapponese“: venne inaugurato un museo in suo onore sulle rive del lago Akan e anche un festival a lui dedicato che si tiene nel mese di ottobre. Durante questo festival, principalmente per sensibilizzare sul tema ambientale, i giapponesi sono soliti ridonare al lago i Marimo che avevano conservato a casa loro, per proteggerlo e onorarlo. L’Alga Marimo è il regalo ideale come augurio per nascite, compleanni, inaugurazioni di nuove attività e qualsiasi altra occasione speciale. A questa Alga viene conferito il potere di donare amore e serenità, rendendola uno splendido presente da condividere con la persona amata. Ma è anche simbolo di affetto profondo, stima e rispetto, amicizia ed è anche considerato un ottimo portafortuna.

Venduta come souvenir nella prefettura di Hokkaido e nei luoghi in prossimità del lago Akan, nel Paese del Sol Levante è divenuta un’icona e sono in tanti lì ad allevarla in acquario o in vaso, tantoché negli ultimi 15 anni l’algapalla si è diffusa a macchia d’olio tra gli amanti di passatempi strani anche in occidente. Complice della sua popolarità è sicuramente il suo aspetto buffo e “kawaii” che a prima vista, e a primo tocco, sa di tenero batuffolo verde. Oltre a tutto ciò, il Marimo è economico, non necessita di cure eccessive, non occupa spazio, ed è un simpatico passatempo, che rilassa gli occhi e il tatto, e vive bene in un bicchiere, come in un barattolo o all’interno di un acquario.



Un compagno discreto e tenace

Chi vi scrive ne possiede un esemplare da diversi anni ed è rimasto affascinato dal suo appeal tutto nipponico e dalle leggende, tante leggende orientali su di esso, dalla sua capacità di trasformare un barattolo di vetro in un originale oggetto d’arredamento per qualsiasi ambiente di casa o di lavoro (il mio mi fa compagnia sul tavolo da lavoro quando scrivo a computer) e, soprattutto, per la sua incantevole fotosintesi. Infatti, appartenendo al regno vegetale, il Marimo come tutte le piante compie la fotosintesi clorofilliana grazie a qualsiasi fonte di luce, anche poco forte, e fa in modo che si riempia di bolle e che salga in superficie per alcune ore roteando leggermente su se stesso.