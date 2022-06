Finale playoff serie A2: Prevendita biglietti Givova Scafati-Acqua San Bernardo Cantù

La Givova Scafati informa tutti i propri tifosi e gli appassionati che è possibile sin da ora acquistare in prevendita i biglietti di ingresso al PalaMangano, per assistere a gara uno e gara due della finale playoff del campionato di serie A2 contro l’Acqua San Bernardo Cantù, che si disputeranno rispettivamente sabato 04 giugno e lunedì 06 giugno alle ore 20:45.

Basterà cliccare, da domani mattina, sul link https://www.go2.it/eventi e seguire la procedura guidata per poter acquistare in prevendita il titolo di ingresso per poter assistere alle prime due sfide casalinghe dell’ultima storica serie del campionato di serie A2 2021/2022.

Inoltre, è possibile acquistare in prevendita i tagliandi di ingresso al PalaMangano nel settore preferito e presso tutti i rivenditori autorizzati, elencati in questo link: https://www.go2.it/rivenditori_pdf.php.

Sarà possibile acquistare sia il mini abbonamento per gara uno e gara due, sia acquistare il biglietto per la singola gara ai prezzi sotto elencati, con la precisazione che non saranno messi in vendita biglietti per il settore parterre e tribuna D e che, in caso di acquisto in prevendita sia online che presso le rivendite autorizzate, al prezzo base ivi indicato saranno applicati i diritti di prevendita direttamente dal rivenditore:

Tribune A, B, C, E e Settore ospiti

MINI ABBONAMENTO PER GARA UNO E GARA DUE

Intero: € 30,00 + Diritti di Prevendita;

Ridotto (over 60 e under 18): € 20,00 + Diritti di Prevendita.

BIGLIETTO PER LA SINGOLARA GARA

Intero: € 18,00 + Diritti di Prevendita;

Ridotto (over 60 e under 18): € 12,00 + Diritti di Prevendita.

Gradinata Lamanna

MINI ABBONAMENTO PER GARA UNO E GARA DUE

Intero: € 20,00 + Diritti di Prevendita;

Ridotto (over 60 e under 18): € 14,00 + Diritti di Prevendita.

BIGLIETTO PER LA SINGOLARA GARA

Intero: € 12,00 + Diritti di Prevendita;

Ridotto (over 60 e under 18): € 8,00 + Diritti di Prevendita.

Il botteghino situato presso il PalaMangano rispetterà i seguenti orari di apertura al pubblico:

venerdì 03 giugno , dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e e dalle ore 16:30 fino alle ore 19:30 ;

, dalle alle e e dalle fino alle ; sabato 04 giugno, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 fino alle ore 20:45 (inizio della partita).

Si ricorda che sarà obbligatorio mostrare la mascherina FFP2, mentre non è più necessario esibire il Green Pass all’ingresso della struttura.

Infine, si ricorda che gli abbonamenti stagionali saranno validi come titolo di ingresso: pertanto, così come per la serie dei quarti di finale e le prime due gare di questa serie, i detentori di abbonamento potranno liberamente accedere alla struttura ed occupare il medesimo posto assegnato in sede di sottoscrizione della suddetta tessera, che ha dato diritto ad assistere a tutte le gara di stagione regolare.