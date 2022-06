Un danno ingente quello procurato da un incendio divampato in un capannone alla periferia di Sant’Antonio Abate, in via Portale. Completamente distrutte 130 bici elettriche e 100 monopattini elettrici.

Sul posto si sono recati i Carabinieri della locale stazione e i Vigili del Fuoco.

Le cause dell’incendio, dalle prime ricostruzioni fatte dai militari, sembrano essere accidentali. Le fiamme, successivamente domate dai vigili del fuoco, hanno distrutto tutto e hanno danneggiato le mura del capannone accanto, sede della ditta D’Aniello che produce abbigliamento tecnico per il ciclismo. Danneggiate anche le mura di un’abitazione privata.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. I capannoni sono stati sequestrati e l’abitazione adiacente, lambita dalle fiamme, è stata precauzionalmente evacuata. Le indagini sono in corso, a condurle i Carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate insieme ai colleghi della compagnia di Castellammare di Stabia.