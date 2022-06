La Via della “malamovida” va riqualificata. Ci sono 125mila euro di fondi ministeriali

La Via della “malamovida” va riqualificata. In arrivo 125mila euro dal Ministero dell’Interno. A tanto ammonta infatti il restyling di via Sacra, la strada del centro cittadino di Pompei più volte finita sotto attenta osservazione da parte di Polizia, Carabinieri e Vigili Urbani a causa di violenti risse con feriti tra giovani ubriachi. Anche per questo motivo l’amministrazione comunale ha perciò deciso di correre ai ripari, ottenendo in totale 182.500 euro di finanziamenti pubblici per il completo restyling della strada.

Tra gli interventi prospettati dalla giunta del sindaco Carmine Lo Sapio figurano la manutenzione straordinaria dei marciapiedi e soprattutto una speciale “illuminazione artistica” dell’intera Via Sacra di Pompei. Quest’ultimo provvedimento, oltre ad abbellire la strada con speciali “fasci di luce artistici“, così come confessato ieri dall’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Raffaella Di Martino, contribuirà molto probabilmente ad assicurare una maggiore illuminazione, dunque un più agevole controllo per la sicurezza da parte delle stesse forze dell’ordine.

“Si tratta di un progetto proposto e seguito in prima persona dal sindaco Lo Sapio – ha dichiarato l’assessore Di Martino – il finanziamento statale è giunto solo dopo una compartecipazione tra i Lavori Pubblici e il settore Arredo Urbano”.

Inizialmente, il progetto prevedeva solo il restyling del marciapiede antistante la Casa del Pellegrino, situata all’incrocio tra Piazza Bartolo Longo e Via Sacra. Poi, nel corso della lunga fase di progettazione definitiva, da presentare infine al Ministero, il sindaco e la sua giunta hanno deciso di estendere il restyling all’intera strada frequentata dalla movida dell’intero hinterland vesuviano.

Per questi motivi, il progetto è stato infine approvato e finanziato dallo Stato: il restyling rientra infatti negli obiettivi previsti dalla circolare numero 6 del 14 gennaio 2022 con la quale il Ministero ha adottato uno specifico decreto per l’assegnazione ai “Comuni di contributi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade, dei marciapiedi e dell’arredo urbano”. Lo stesso decreto ministeriale ha dunque assegnato al Comune di Pompei la cifra di 125 mila euro – a valere per il 2022 – e di ulteriori 62 mila e 500 euro per il 2023.

In attesa del restyling, nella Via della movida resta in vigore l’ultima ordinanza restrittiva contro i violenti. Il provvedimento – così come già accade a Napoli – prevede la chiusura dei locali alle due di notte e lo stop alla vendita di alcolici a partire dalle ore 21.

Fino al 2 ottobre 2022, inoltre, su tutto il territorio comunale, il sindaco di Pompei ha vietato “affollamenti e assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.