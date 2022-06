Nella serata e nella notte tra venerdì e sabato i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno effettuato un servizio a largo raggio nei comuni di Ercolano e Volla. Diverse le pattuglie impiegate che hanno permesso di identificare 114 persone e controllare 56 veicoli. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 3 scooter.

Durante le operazioni i militari a Volla hanno denunciato per porto abusivo di armi un 59enne del posto. L’uomo è stato fermato in via Filichito a bordo della sua auto. Nello sportello un coltello di cui non saputo giustificarne il possesso.

Denunciato anche un 32enne di Ercolano sorpreso nel cedere una dose di crack ad un “cliente”.

Infine anche un 21enne napoletano e stato denunciato perchè fermato alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio.