Torna il silenzio notturno, entrano in azione in piena notte le Guardie Venatorie e Zoofile della LIPU e sequestrano dieci richiami elettromagnetici, fonofil o semplicemente “ chiamaquaglie “ attivi le Guardie Lipu ,coordinate dal Cav. GIUSEPPE Salzano, hanno pattugliatole campagne dei comuni di Brusciano, Pomigliano D’ Arco, Marigliano , Ciccino, Nola, Polvica, Afragola. Acerra, Camposano, Giugliano in Campania, Casoria e Qualiano;

il lavoro consiste nell’ascoltare intercettare, raggiungere il richiamo della quaglia diffondendolo di notte ad altissimo volume, disturbando i cicli naturali dei boschi ed interferendo con altre specie notturne, e scombussolando riposo dei cittadini che hanno le abitazioni nelle vicinanze di essi. E proprio da questi sono partite le segnalazioni di richieste d’intervento,

Quattro notti di lavoro, pattugliati 570 km che hanno fruttato il sequestro amministrativo contro Ignoti, di: 10 richiami elettroacustici contenenti i versi della quaglia; 10 casse acustiche; 9 batterie di varie dimensioni che alimentavano quest’ultimi; 10 timer utilizzati per accendere e spegnere in automatico i richiami. “Un grande lavoro è stato appena concluso dalle nostre Guardie.

Afferma l’avv. Fabio Procaccini, Delegato della LIPU di Napoli, i nostri territori sono ancora pieni di troppi bracconieri ben organizzati pronti a dar la morte a qualsiasi cosa si muova, difendiamo la natura, l’ambiente e la vita contrastando i fucilieri che credono che la legge a tutela degli animali e della natura vada usata bersaglio da poligono. Finalmente -conclude Procaccini -è tornato il silenzio nelle nostre campagne e la natura può tornare a riposare”.