Calciomercato Napoli: due acquisti, ma il rischio è perdere pezzi importanti

Il calciomercato è alle porte e il Napoli ha già cominciato a movimentarsi fra arrivi e cessioni: a partire dal 1 luglio arriveranno Kvaratshkelia e Olivera, intanto per quanto riguarda le cessioni comincia a farsi caldo il mercato in casa Napoli.

Per quanto riguarda i primi due acquisti del Napoli, si parla bene soprattutto di Kvaratshkelia, considerato addirittura il Messi georgiano. “Kvaratshkelia è un fenomeno, conquisterà il Napoli”, così titola il Mattino.

Kvaratshkelia

Il georgiano è un giocatore duttile, in grado di spaziare sull’intera trequarti, un giocatore che non era la priorità ma che dopo l’addio di Insigne andrà a rimettere a posto quella tessera del puzzle rendendolo anche più completo. Esterno o trequartista, per lui non c’è differenza. E se serve può giocare anche come punta.

Olivera

E poi Olivera, il tanto atteso terzino sinistro, la voce calda dello scorso mercato estivo mai però concretizzata. Proprio ieri l’uruguaiano ha disputato una partita sontuosa in nazionale contro il Messico di Lozano, tanto che il Napoli sui social esultando twittando “Che rinforzo che abbiamo preso!”. Olivera andrà invece a sostituire Ghoulam, che si svincolerà il 30 giugno. Sarà una bella sfida quella fra l’uruguaiano e Mario Rui, con in palio una maglia da titolare sulla fascia sinistra.

Deulofeu in entrata? Si tratta ancora

Potrebbe essere annunciato anche un terzo arrivo in casa Napoli: si tratta di Gerard Deulofeu, che sembra già aver trovato un accordo per finire alla corte di Spalletti sulla base di 2 milioni di euro a stagione.

Con l’Udinese Giuntoli ha messo sul piatto 13 milioni, Pozzo rilancia per ottenere qualcosina in più: si gioca sui 15-16 milioni di euro.

Il Napoli rischia di perdere pezzi importanti

Calciomercato in entrata caldo, ma attenzione alle uscite, perché la permanenza di Osimhen non è scontata: da tempo suonano le sirene inglesi, negli scorsi giorni però il Bayern Monaco ha espresso forte interesse per il nigeriano, che potrebbe lasciarsi sedurre dalle offerte dei bavaresi. Ancora non si sa molto sulla trattativa, sicuramente nelle prossime settimane osserveremo delle evoluzioni.

Si vocifera anche di un possibile trasferimento di Mertens alla Lazio, un sogno per Sarri che con “Ciro” ha già lavorato e sa che può soddisfare le sue richieste tattiche alla perfezione. Il belga però ha già detto di no, sia perché vuole restare a Napoli, ma anche perché sa che non rientrerebbe come giocatore cruciale nelle gerarchie biancocelesti, messo in ombra da Immobile.

Pare che la Lazio, stando alle voci delle ultime ore, sia intenzionata a trattare per uno scambio Luis Alberto-Zielinski. Lo spagnolo è un profilo che da tempo piace a Giuntoli, che però non vuole lasciarsi scappare Piotr Zielinski, che, malgrado la brutta stagione appena passata, resta una delle punte di diamante del Napoli.

Un calciomercato in entrata florido finora per il Napoli, che già si accaparra due talenti e mezzo, se così si può dire. Ma, caro ADL, stai attento perché a perdere pezzi importanti ci vuole poco.

Giuseppe Garofalo