Granfondo del Monte Comune a Vico Equense

La macchina organizzativa dell’Asd Montecomune Bike è ripartita per la decima volta con impegno senza trascurare i minimi particolari per la Granfondo del Monte Comune in programma il 12 giugno a Vico Equense come terza gara del calendario 2022 del Giro della Campania Off Road.

I successi delle nove passate edizioni hanno dimostrato che la manifestazione continua ad avere un seguito di anno in anno.

Si ritorna come centro nevralgico presso la località di Santa Maria del Castello, un borgo fiabesco con annessa chiesa che domina il panorama mozzafiato e una veduta che affaccia su Positano.

Il percorso di 37 chilometri con 1.500 metri di dislivello è a ridosso dei sentieri della penisola sorrentina e della Costiera Amalfitana ed attraversa il sentiero Cai (Club Alpino Italiano) 300 con diramazione sentiero degli dei che è uno dei più belli al mondo oltre al passaggio alla Tenuta Astapiana che risale all’anno 1700. La vetta più alta è il Monte Comune con i suoi 970 metri di altitudine e sono previsti tre ristori.

“La manifestazione colpisce e attrae semplicemente per l’emozione di correre su questi nostri panorami mozzafiato attraversando i boschi del Monte comune e per l’atmosfera magica di Santa Maria del castello, merito della nostra organizzazione ineccepibile che ogni anno riscuote sempre consensi unanimi” spiega Giuseppe Cosentino a nome del comitato organizzatore dell’Asd Montecomune Bike.

ISCRIZIONI E MODALITA’ – G ranfondo del Monte Comune a Vico Equense

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23:59 del giorno 09/06/ 2022, tramite iscrizione sul fattore K (solo per i tesserati FCI) al seguente ID Gara 161115. Non si accettano iscrizioni e pagamenti il giorno della gara. Successivamente si dovrà concludere la procedura registrandosi attraverso il portale www.mtbonline.it, nella pagina dedicata all’evento Granfondo del Monte Comune https://mtbonline.it/Evento/2057-granfondo-del-monte-comune.

Le quote di partecipazione variano in funzione della data di iscrizione e pagamento: fino al 5 giugno 25 euro (noleggio chip da pagare in loco) e 35 euro fino al 9 giugno (noleggio chip da pagare in loco).