Il Tar ordina di desecretare gli atti relativi allo scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia. E’ stata dunque parzialmente accolta la richiesta, formulata nel ricorso scritto dall’ex sindaco Gaetano Cimmino e da alcuni suoi assessori e consiglieri. Entro 45 giorni, il ministero dell’Interno dovrà quindi trasmettere le motivazioni che hanno portato allo scioglimento, senza gli “omissis” relativi ai nomi delle persone coinvolte. Fino ad oggi, infatti, né l’ex sindaco né tantomeno gli ex amministratori hanno ricevuto la relazione integrale, ovvero senza i nomi coperti. Adesso il Tar del Lazio ha ordinato invece al Viminale di inviare la relazione originale.

Castellammare, scioglimento: il 21 dicembre la prossima udienza

Tuttavia si allungano i tempi per la discussione del ricorso sullo scioglimento di Castellammare al Tar. I magistrati hanno infatti convocato per il 21 dicembre prossimo l’udienza. All’ordine del giorno la richiesta di revoca del provvedimento firmato dal ministro Luciana Lamorgese, su indicazione della Prefettura di Napoli. Intanto, 14 dei politici menzionati nella relazione della commissione d’accesso sono attesi dall’udienza del 5 luglio, presso il tribunale di Torre Annunziata. Si discuterà della proposta di interdizione e incandidabilità avanzata dal Viminale. Una richiesta che è arrivata la scorsa settimana e che coinvolge 14 ex amministratori di centrodestra.

Il 5 luglio si discute sull’incandidabilità

Oltre all’ex sindaco Gaetano Cimmino, rischiano l’incandidabilità per 10 anni anche il suo vicesindaco Antonio Cimmino, gli ex assessori Fulvio Calì, Giovanni Russo, Antonella Esposito e Sabrina Di Gennaro. E ancora, gli ex consiglieri comunali Giovanni Nastelli, Annamaria De Simone, Emanuele D’Apice, Barbara Di Maio, Lello Tito e Vincenza Maresca. Rischio interdizione anche per gli ex consiglieri di opposizione Francesco Iovino (capogruppo del Partito Democratico, intercettato in auto con un ex ras del clan D’Alessandro) ed Eutalia Esposito (Partito della Città). Si tratta in pratica di tutti i politici menzionati nella relazione, anche se soltanto per parentele scomode.

“Massima serenità e assoluta fiducia nella giustizia”

E’ bene inoltre ribadire che tutti avranno la possibilità di difendersi, a partire dal 5 luglio, quando sarà celebrata l’udienza camerale presso il tribunale di Torre Annunziata. Al momento si tratta soltanto di richieste di incandidabilità. “Nutro massima serenità e assoluta fiducia nella giustizia. – afferma l’ex sindaco Cimmino – La stessa che ha guidato, in questi mesi ed in queste settimane l’operato volto, insieme ai legali, ad elaborare il ricorso. Ricorso che, ricordo specialmente a me stesso, va a tutelare la cittadinanza di Castellammare tutta”.