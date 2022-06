Si è conclusa domenica 5 giugno la ”tre giorni” pomiglianese della prima tappa del tour Campano dell’Int’o Street Ford Festival. Un week-end intenso all’insegna della tradizione culinaria da strada, del cibo d’asporto di qualità che è diventato ormai uno stile di vita e non più una moda passeggera. Una proposta gastronomica variegata dei sapori e degli odori proveniente dalle attività locali, nate nelle strade pomiglianesi, legate al food, che hanno reso, negli ultimi anni, la cittadina delle fabbriche centro della movida, ma anche del buon cibo dell’hinterland vesuviano.

Dopo la triste parentesi pandemica a causa del Covid-19 le attività e gli eventi sono ripartiti alla grande. I commercianti, in particolare i piccoli imprenditori della ristorazione, tirano un leggero sospiro di sollievo nonostante il caro bollette e la crisi bellica che è sopraggiunta a cavallo della crisi pandemica. Grazie alla resilienza dei ristoratori e dei loro rappresentanti istituzionali, anche quest’anno non poteva mancare questo evento. Il festival del food, grazie anche al successo riscosso degli anni precedenti alla emergenza sanitaria, è diventato un appuntamento annuale ricco e importante per la città di Pomigliano. Anche quest’anno la manifestazione culinaria è stata organizzata dall’Agenzia Creative e dall’ associazione Cultura Arti e Sapori con il contributo di Confcommercio Pomigliano e del suo presidente Ciro Esposito che da sempre scende in campo in difesa e sostegno del commercio cittadino.

Un intero week-end dedicato al cibo ma anche ad una serie di altre attività che hanno arricchito le tre serate. Musica, spettacolo, intrattenimento e animazione per i bambini, con diversi artisti di strada. In Piazza Giovanni Leone oltre agli stand della tradizione culinaria locale è stato adibito un grande palco dove si sono susseguiti concerti e spettacoli comici e musicali.

La prima serata si sono esibiti Rosario Verde, Marco Lanzuisse e Salvatore Turco con il loro spettacolo comico “The mast”. Sabato 4 giugno c’è stato un coinvolgente contributo musicale a Pino Daniele con il trio di Alex Granato e Rossella Zitiello. Domenica 5 giugno la manifestazione si è conclusa con la sfilata di moda e bellezza curata e organizzata interamente dalle attività locali legate al mondo della bellezza e della moda. Per i più giovani dj Set Mattia Angri di Radio CRC.

Molti meno stand rispetto agli anni passati, ma una intensa partecipazione della cittadina. Il minor numero delle attività coinvolte questo primo anno post pandemico è dovuto proprio al fatto che l’emergenza sanitaria ha messo in crisi molte attività locali alcune delle quali, anche storiche, hanno chiuso i battenti. Ma il Presidente di Confcommercio Ciro Esposito continua a battersi per la categoria ed è fiducioso per il futuro. “Abbiamo cercato di dare un contributo all’iniziativa per sostenere le attività storiche del territorio ma non soltanto quelle legate alla ristorazione e al food in particolare”.

Domenico La Gatta, Assessore al Commercio del comune di Pomigliano, che ha patrocinato l’evento, ha dichiarato: “Questa manifestazione fa parte di un percorso per il commercio iniziato ad ottobre con il “Think Local Day”, la giornata per esaltare il commercio di prossimità. Ma gli appuntamenti successivi a questo evento sono stati bloccati e congelati a causa della ripresa dei contagi per il Covid-19, sono poi ripresi appena la situazione sanitaria si è stabilizzata. Ci siamo aperti alla città e l’Int’o street food festival è solo il primo step che fa da preludio ad una serie di eventi che si svolgeranno sul territorio nel periodo estivo e che fungeranno da propulsore per tutte le attività del food presenti in città ma non solo per quelle di questo settore”.

Cinzia Porcaro