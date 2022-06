Nelle ultime ore la comunità di Sant’Antonio Abate si è stretta affettuosamente intorno alla madre generale delle Suore Gerardine Maria Sparaco dopo l’arrivo di una suora chiamata a gestire la struttura affiancando la stessa madre. Si tratta di un’altra suora che avrà il compito di supervisionare e guidare l’attività del convento. Questo, fino alle prossime elezioni e tutelare la stessa da atti di ritorsioni. Registrate, infatti, anche lotte interne ed in alcuni casi diffamazioni. E’ adesso in scadenza il mandato di Suor Maria Sparaco e nei prossimi mesi tutte le suore voteranno la nuova madre generale.

Sant’Antonio Abate: le attività delle Suore Gerardine

Nei prossimi tre mesi, come da prassi, la guida dell’Istituto sarà affidata ad una suora la cui nomina deve essere ancora ratificata. Una fattispecie questa che rappresenta una normalissima prassi adottata al fine di garantire una corretta gestione durante il periodo pre-elettorale. L’attività dell’Istituto delle Suore Gerardine di via Casa D’Auria è molto incisiva a Sant’Antonio Abate. Nel corso degli anni si è creato un forte legame tra la comunità cittadina e il convento. Struttura che è stata sempre pronta ad accogliere ed aiutare. In particolare il sostegno concreto si è manifestato durante i mesi di pandemia da Covid-19 con aiuti ai cittadini rimasti senza lavoro e in difficoltà.

Suor Maria Sparaco ed il legame forte con il territorio

Oltre all’attività sociale le Suore Gerardine ospitano anche una casa di riposo ed una scuola con oltre cento iscritti, tra classe dell’infanzia e primaria. A guidare questa realtà è suor Maria Sparaco che negli ultimi anni ha costruito un legame con il territorio facendo amare la Congregazione anche da tutti. Un mandato che è andato anche oltre i sei anni canonici e che ha ricevuto nel 2019 una proroga anche come riconoscimento per il suo impegno per la collettività. L’istituto delle Suore Gerardine è stato fondato proprio a Sant’Antonio Abate più di 70 anni fa e sono presenti conventi in diverse regioni d’Italia ma anche in Africa e Perù, territori dove le religiose hanno operato e continuano ad operare con iniziative umanitarie.