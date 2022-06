Era di un romeno senza fissa dimora il corpo ritrovato in un sacco a Scisciano: il cadavere si trovava in un fondo agricolo. Il nome dell’uomo era Gheorghe Paraschiv, un romeno di 55 anni. Una volta identificato il corpo proseguono adesso le indagini dei carabinieri, scattate subito dopo il ritrovamento del corpo sabato scorso.

Cadavere in un fondo a Scisciano: proseguono le indagini

I militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola, continuano l’inchiesta subito dopo il ritrovamento. Nelle prossime ore verrà effettuato l’esame autoptico. Il corpo era in un sacco di plastica in un fondo agricolo in via Molino a Scisciano, in provincia di Napoli. Il cadavere, in parziale stato di decomposizione, è stato trasportato al Secondo Policlinico di Napoli.

Giallo sulle cause del decesso

E’ ancora giallo sulle cause del decesso. Dai primissimi accertamenti esterni effettuati dal medico legale non erano emersi segni di lesione ma comunque il fatto che il cadavere sia stato collocato all’interno di un sacco fa ritenere probabile l’origine violenta della morte dell’uomo. Non si esclude nessuna ipotesi: l’uomo lavorava in qualche cantiere al nero ed è stato vittima di un incidente? O c’è stata una lite?

La macabra scoperta del cadavere a Scisciano

La macabra scoperta è stata fatta sabato scorso da un ragazzino. Nel primo pomeriggio ha trovato il sacco notando il ciuffo di capelli che fuoriusciva dal sacco e poi l’orecchio. Subito, spaventato, è corso ad avvertire sua mamma che ha subito allertato i carabinieri. Sul posto è giunto poco dopo anche il sindaco di Scisciano Edoardo Serpico che ha affermato: “Scena agghiacciante, sono senza parole. Sono certo che si farà presto luce su una vicenda che ha scosso l’intera comunità”.

Tanti dubbi sulla morte del romeno

I carabinieri avevano già verificato che si trattasse di un cadavere, un corpo insanguinato. Intorno alla sua morte ancora tanti dubbi: potrebbe essere stata provocata da una lite oppure da un incidente sul lavoro, ma non si trascura nessuna pista e si attende l’autopsia che certamente potrà diradare un po’ di incertezze sulla causa della morte di Gheorghe Paraschiv.