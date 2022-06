Al via il 31° torneo “Città di Cava de’ Tirreni”

Martedì 7 giugno, alle ore 20.30, allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (SA), si terrà la Cerimonia di Apertura del 31° Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, in programma fino all’11 giugno.

A dare il via ufficiale alla kermesse con la lettura del Giuramento sarà Emanuele Cicerelli, centrocampista del Frosinone.

Protagonisti dell’evento anche i “Pistonieri Santa Maria del Rovo”, la cantautrice Federica Matera e gli alunni dell’IC “Don Bosco”.

Nell’intensa serata pure la passerella delle 72 formazioni in gara, tra cui gli sloveni del Gorica ed i tedeschi dell’Eintracht Ergste.

Alle ore 18.30 la partita inaugurale Rappresentativa Nazionale Lega Pro-Salernitana per la categoria Allievi



Calcio e scuola, musica e folklore: è il “menù” dell’attesissima Cerimonia di Apertura della 31ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, in programma dal 7 all’11 giugno 2022 sui campi di Cava de’ Tirreni (SA), Nocera Inferiore (SA), Nocera Superiore (SA) e Mercato San Severino (SA).

L’atto inaugurale della kermesse, previsto martedì 7 giugno, alle ore 20.30, allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni, vivrà il suo momento clou con la lettura del Giuramento da parte dell’ennesimo testimonial prestigioso: Emanuele Cicerelli (classe 1994), centrocampista del Frosinone, ma di proprietà della Lazio, che è stato tra gli artefici con le sue 29 presenze, condite da 2 reti e 2 assist, della promozione della Salernitana in Serie A nella stagione 2020-2021. Ala sinistra, ma anche attaccante mancino nel tridente e mezzala, abile nei calci da fermo, ha nella rapidità, abbinata ad una buona tecnica, la sua dote migliore. Nell’ultima stagione Cicerelli ha collezionato 31 presenze e 3 reti nelle fila del Frosinone in Serie B.

Ancora un testimonial eccellente, dunque, per la manifestazione del Presidente Giovanni Bisogno, già nobilitata in passato dall’intervento di altri campioni accorsi in veste di testimonial (Del Sole, Brignola, Mirante, Donnarumma, Coda, Scuffet, Rispoli, Palladino, Schiavi e Quagliarella per citare solo le ultime edizioni).

Ma la Cerimonia di Apertura, che sarà presentata dal Coordinatore del Torneo, Nunzio Siani, ed alla quale assisteranno come di consueto numerose personalità sportive, non si esaurirà di certo con l’intervento di Cicerelli. Sono in programma anche le esibizioni dei “Pistonieri Santa Maria del Rovo”, che offriranno uno spaccato “infuocato” del folklore cavese, e della cantante Federica Matera, il cui ultimo singolo, “L’esperienza del volo”, è uscito una settimana fa su tutte le piattaforme digitali.

Un brano con il quale la giovane cantautrice salernitana, che vanta all’attivo già un album e 11 brani, ritorna sulla scena musicale con più consapevolezza e maturità, esaltando la sua attitudine pop-rock, caratterizzata da una ricercatezza nelle sonorità, fresche ed innovative. “L’esperienza del volo”, infatti, presenta un sound moderno, dove a farla da padrona è l’immancabile chitarra, sia acustica che elettrica, che Federica suona con maestria in ogni suo brano.

E non finisce qui. La serata sarà completata dalla presenza degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Cava de’ Tirreni, che regaleranno un’emozionante sorpresa ai presenti, dalla benedizione degli atleti, tecnici e dirigenti partecipanti da parte dell’Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, Mons. Orazio Soricelli, e dalla festosa passerella delle 72 squadre in gara, tra cui gli sloveni del N.D. Gorica (Allievi) ed i tedeschi dell’Eintracht Ergste (Mini Giovanissimi).

La Cerimonia di Apertura sarà preceduta alle ore 18.30, sempre allo stadio “Simonetta Lamberti”, dalla gara inaugurale del Torneo, Rappresentativa Nazionale Lega Pro-Salernitana, che concluderà la prima giornata della categoria Allievi – Trofeo “D’Amico”, caratterizzata anche dalle partite Cavese-Turris (ore 10.00), Juve Stabia-N.D. Gorica (ore 15.00) e Frosinone-Rappresentativa FIGC Campania (ore 16.45). L’intera serata (con la gara Rappresentativa Nazionale Lega Pro-Salernitana e la Cerimonia di Apertura) sarà trasmessa in diretta tv da RTC Quarta Rete, visibile sul canale 654 del digitale terrestre.

Grande attesa anche per l’esordio nella categoria Giovanissimi delle Rappresentative Nazionali di Lega Pro e LND, impegnate rispettivamente contro la Juve Stabia (ore 10.00) e la Cavese (ore 15.00).

Domani, martedì 7 giugno, scenderanno in campo tutte le 72 squadre partecipanti al XXXI “Città di Cava de’ Tirreni” per la prima giornata della fase eliminatoria, che si completerà mercoledì 8 e giovedì 9 giugno, mentre venerdì 10 giugno sono in programma le semifinali di tutte e 9 le categorie (Allievi, Giovanissimi, Mini Giovanissimi, Esordienti 2009, Esordienti 2010, Pulcini 2011, Pulcini 2012, Primi Calci e Piccoli Amici). Sabato 11 giugno l’apoteosi conclusiva con le finali delle varie categorie, le premiazioni e la Cerimonia di Chiusura al “Simonetta Lamberti”.

Al fischio d’inizio, dunque, un’entusiasmante 31ª edizione del “Città di Cava de’ Tirreni”, che si potrà seguire pure on line sul sito www.torneointernazionaledicava.it, sul quale è possibile consultare tutti i risultati, le news, il regolamento ed il calendario. Anche quest’anno inoltre, grazie all’accordo con il partner tecnologico “LFScouting”, si potrà leggere il tabellino delle partite Allievi. Basterà al termine di ogni gara collegarsi alla sezione “Calendario gare” dedicata agli Allievi e scaricare il relativo pdf, completo di formazioni, sostituzioni, dati statistici, schieramenti tattici e giudizi sui calciatori.