Dal progetto Digital Workout ecco “Quanto sei digitale?”. Qual è il livello di “allenamento” digitale delle aziende italiane? A misurarlo nelle ultime settimane è uno strumento gratuito online basato sull’Intelligenza Artificiale. Parliamo di “Quanto sei digitale?”, un test messo a disposizione dalla Lenus Media, agenzia di digital marketing con sede in Italia a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, e Regno Unito, nell’ambito del progetto “Digital Workout”. Il quiz è stato al momento effettuato da oltre 6 mila aziende in Campania, Lazio e Lombardia. Lo strumento rivoluzionario permette agli imprenditori di avere un quadro chiaro del livello di digitalizzazione della propria azienda. Una valutazione particolarmente importante nell’ambito della partecipazione ai bandi pubblici e a quelli previsti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). I risultati saranno poi presentati in un caso di studio di prossima pubblicazione.

Digital Workout ecco lo strumento “Quanto sei digitale?”

“Per poter essere competitivi online – ha spiegato Emanuele Pisapia, direttore della Lenus Media – è necessario seguire un piano di allenamento digitale che sia semplice e che parli la stessa lingua degli imprenditori. Il calcolatore del proprio Lad (Livello di Allenamento Digitale) permette alle aziende di comprendere subito qual è il proprio punto di partenza e ricevere suggerimenti automatici online”. Pisapia è autore del libro “Digital Workout – Il piano di allenamento per gli imprenditori che vogliono riprendere il controllo della propria azienda”.

Ha realizzato il Lad per aiutare ulteriormente gli imprenditori a vincere la sfida della digitalizzazione. Lo strumento “Quanto sei digitale?” implementerà nuove funzionalità nei prossimi giorni, come la ricerca automatizzata di recensioni e post di successo. Per valutare la propria azienda basta collegarsi all’indirizzo https://www.digitalworkout.club/it/quanto-sei-digitale/ o https://lenus.it/lad ed inserire il proprio nome e quello della propria azienda. Terminato il test si scoprirà il proprio livello di allenamento digitale (Lad) con suggerimenti istantanei su come migliorare la propria efficacia online.

Il misuratore del Lad

“Il misuratore del Lad – ha continuato il direttore della Lenus Media – è stato sviluppato attraverso l’utilizzo di un’Intelligenza Artificiale che simula il comportamento di un potenziale cliente alla ricerca di un’azienda online. Abbiamo replicato oltre 50 fattori di analisi che vengono ampliati dal nostro team tecnico. Il Livello di Allenamento Digitale è disponibile in pochi minuti online e può essere condiviso sui propri social media o sul proprio sito web. Inserendo il proprio indirizzo email è inoltre possibile monitorare nel tempo il proprio Lad. Ricevendo poi suggerimenti in tempo reale su come migliorare la propria azienda online e creare delle competizioni tra aziende dello stesso territorio come in una sorta di Campionato Digitale”.

Il progetto di comunicazione efficace e Digital Workout

Emanuele Pisapia, amministratore di Lenus Media, è imprenditore, formatore e consulente di comunicazione efficace e Digital Workout è il frutto della sua esperienza ultradecennale nel settore. Con il suo libro Pisapia vuole aiutare gli imprenditori a realizzare un efficace piano di digital marketing per i successivi 12 mesi. Il piano è un vero e proprio “programma di allenamento” applicabile da subito in azienda con l’obiettivo di ottenere immediati benefici in termini di visibilità online, attrattività agli occhi di clienti e fornitori e, soprattutto, nuove opportunità di business.